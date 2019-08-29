《好聲音》 導師次場PK劇透 哈林3那英2 大馬蔡咏琪首發上陣









（北京29日讯）人多不重要，最重要是有实力！

今年的《中国好声音》赛制有别以往，结束盲选之后不是进行导师组内考核，而是导师战队的对决。王力宏的战队共收获16名学员，上周与李荣浩战队对决输了，只能按照赛制淘汰两名学员，其中还包括尚未上阵的大马歌手赖淞凤，目前剩14名学员，排在第2的是那英战队，共收获13名学员，李荣浩有12名学员，哈林只收获7名。

本周五晚播出的《中国好声音》第7期是老战友好声音战场再重逢，即那英带领“最强小二班”对战哈林的“哈密葫芦瓜”战队。虽然哈林输在起跑线，但7名学员的歌唱实力相当，网友爆料哈林队赢了，全员晋级，而那英战队必须淘汰两名学员。

冠军热门退赛

那英派出的首发5强分别是马杰雪选唱孙楠的《梦的眼睛》、爱新觉罗媚演唱袁娅维《长腿叔叔》、吉萨莎玛演唱周深《浅浅》、蔡咏琪演唱陈雪凝《回忆见》，以及斯丹曼簇演唱焦迈奇《我的名字》。网友爆料，那英战队的胜出学员分别是马杰雪和吉萨莎玛。更叫网友感到惊讶的是，有网友大爆料，指被视为冠军大热门的吉萨莎玛退赛，不过该贴文很快被删，但已在论坛成为热搜。

哈林战队的首发5强有姚斐演唱张惠妹《牵手》、汪帅演唱李泉《走钢索的人》、张鹏演唱信乐团《离歌》、陈期楠演唱A-Lin《拿走了什么》及贾铮演唱S.H.E《恋人未满》。

随著赛果已定，这也表示哈林战队将与打败王力宏战队的李荣浩战队进行PK，最终获胜的队伍，能够全员站在鸟巢的现场表演。

《中国好声音》每周五晚9时30分透过八度空间播出。（HHC／CKS）