林冠英：內閣不曾提起 單源流學校沒列希盟宣言

（檳城29日訊）行動黨秘書長兼峇眼國會議員林冠英說，取消多源流學校及成立單元流學校既不是希盟的政策，也不是現任政府的政策。事實上，成立單元流學校並沒有列在希盟的宣言內，不曾在內閣被提起，甚至不曾在部長與部長的談話中曾被提及。

他今日發表文告說，行動黨重申多源流教育是聯邦憲法第152條文所保障的基本權利，內中清楚闡明任何人都可以自由教導、學習及使用其它語言；聯邦及州政府可自由地維護或延續其它社會群體使用及學習其語言。

他說，馬來西亞人原本應該在國家各族團結與共識之下以默迪卡精神慶祝國慶，然而卻還有人繼續企圖在國家和諧上攪局，詢求以單元流學校取代多源流。

“這項針對多源流學校的煽動性攻擊很明顯違背我們獨立的默迪卡精神，默迪卡精神是催生我們聯邦憲法的根本。”

他說，2014年6月21日，馬來亞大學教育領導學院院長阿爾瑪哈里斯博士曾表示，馬來西亞已經是一個獨特的國家，因此，尊重和擁抱多樣性將能確保教育系統有效地轉型。她補充說，關於建立單一源流學校制度和廢除多源流學校的辯論，並不是國家教育系統轉型為更高層次的關鍵所在。

“事實上，多源流學校和教育得到了額外的保護，宣稱將其關閉是一種煽動性的罪行。即便是國會議員，也不享有國會的免責權，並會因為在國會發表此類煽動性的言論而遭法庭定罪。”

“因此，任何對多源流教育的攻擊，都是對我國聯邦憲法的攻擊。行動黨和我們的希望聯盟合作夥伴致力於維護聯邦憲法第152條，即馬來語是國家語言和捍衛各源流學校。”