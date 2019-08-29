曹觀友：站穩立場 “行動黨沒出賣人民利益”





(檳城29日訊）民主行動黨全國副主席兼檳州首席部長曹觀友強調，行動黨並沒有出賣人民的利益。

他昨晚出席海墘新路、海墘街和本頭公巷2019年盂蘭勝會晚宴時，附和行動黨元老林吉祥的言論說，行動黨過去至今都站穩立場，在崗位上為人民打拼才有今日的小成績。

“他（林吉祥）講行動黨沒出賣人民的利益。如果行動黨出賣人民利益，人民在來屆大選可以不投給行動黨，那是人民的權利。”

他坦言，去年5月大選換新聯邦政府後的一年裡，對人民或是不愉快的一年，尤其人民希望新政府處理經濟、財務、稅收、教育或文化等領域出現的問題和挑戰，但政府沒處理得很好，令許多人感到失望也想放棄。

他提醒，509大選後確實出現新馬來西亞的宏願，但新馬來西亞不可能在一日內實現，而需要人民堅持一起走下去，實現宏願。

“人民不要因為在一年看不到希望而放棄。若要數的話，希盟做得好的東西也很多。不過社交媒體容易把大家的注意力放在不正確的新聞，並做出指責和抹黑，讓人民失去信心。”(CYL/GN)

改善區內治安民生問題 陳長發：應派員駐守古蹟區

另外，該理事會主席拿督陳長發指出，為配合馬來西亞2020旅遊年，檳州政府應派員駐守喬治市古跡區或設置保安亭，以改善區內治安與民生問題。

他指出，古跡區在學校假期時總迎來大量遊客及交通，讓該區出現繁亂與衛生問題。

他說，明年來馬的遊客必定增加，州政府必須採取應對行動，尤其舒緩古跡區的交通及改善該處的情況，以免影響檳州形象。

大會也通過義賣報紙，為檳州中元聯合會教育發展及華小精明課室基金籌得1400令吉，包括義賣光明日報籌得的400令吉。

出席者尚有光大區州議員鄭來興，該會署理主席拿督賴亞漢、副主席李秋九、財政陳亞招、正爐主張耀方及檳州中元聯合會執行顧問拿督林炎葵等。