敦馬：談論免觸敏感 兼顧多元種族最困難

（吉隆坡28日訊）首相敦馬哈迪坦承，領導一個國家最困難的事情，就是必須兼顧多元種族社會的敏感性。而每一次的談話和行動都必須小心謹慎，避免引起任何種族的感受。

“最難的部分是，因為大馬是一個多元種族的國家，所以我們在談論事情時必須要小心，這樣我們就不會觸及到某些種族的敏感性。我們所做和所說的，不應引發種族情緒。”

配合國慶日，敦馬製作了一部題為“當敦馬哈迪被問及獨立”（Apabila Dr Mahathir ditanya mengenai Merdeka）短視頻，與7名來自各族的年輕人聚在布城湖畔打成一片和開心交談，氣氛非常輕鬆愉悅。

這段4分鐘的視頻今日午上載到優管（Youtube）edetOfficial”，4小時便吸引近3000點擊率。

國民可決定自己命運

視頻中有人問他關於慶祝國慶日的重要性，馬哈迪表示，大馬人民可以決定自己的命運。

“我們治理，我們努力發展我們的國家。我們可以選擇我們的政府，它與我們在殖民時代沒有發言權是截然不同，所有事務由殖民者決定，他們為自己的利益工作而不是為了我們。”

馬哈迪也分享他第一次歡慶國家獨立時的心情和感受。

“非常興奮！因為以前我們被殖民，現在我們自由了。在第一次獨立，我們在全國慶祝。”

提到今天的真正獨立，他表示現今社會總是受到所獲資訊影響，然而，儘管受到外國人的影響，馬來西亞人的特徵仍然存在。

勸青少年要知國內事

他也不忘勸請青少年要更加清醒，知道國內真正發生的事。

“是的，我們確定青少年的命運，青少年需要意識到我們的國家是多元種族的，我們需要拉近種族關係，不會故意引起任何種族的憤怒。”