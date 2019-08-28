盼更上一層樓 馬越貿易明年破620億







（河內28日訊）大馬與越南去年的雙邊貿易額為133億美元（557億令吉），雙方希望能夠更上一層樓，明年達致150億美元。

兩國今日發表聯合聲明指出，雙方同意促進互相進出口產品，例如電子產品、石油產品、化學產品、金屬、機械、用具和零件、農產品、棕油、清真產品、海鮮、紡織品等。

大馬感謝越南願意繼續以競爭性價格出口稻米到我國，我國將會提高越南有關清真食品的條例，以便兩國可以互相提供對方清真產品與服務。

感謝越南續以競爭價出口稻米

兩國也同意加強投資方面的合作，包括進行投資宣傳活動，協助投資者在兩國開拓投資機會，具有潛力的領域包括石油與天然氣、資訊科技、智能製造業和人工智能、工業革命4.0、廢水處理、技術培訓、物流、智能農業、清真食品和紡織品。

兩國鼓勵投資者遵守兩國的法令和條例，以處理日漸增加的商業糾紛。

首相敦馬哈迪應越南總理阮春福邀請，前往河內展開為期3天的官式訪問，兩人會面後發布上述聯合聲明。

他們也見證兩國簽署海事執法及搜救合作備忘錄的意向書，以及交換馬越國會友誼群組成立函件。

在雙邊會談中，兩國領袖討論了雙邊關係、區域和國際課題，雙方滿意兩國之間的卓越策略夥伴關係，在互信的基礎上擴大合作至所有領域，包括經濟、國防、保安、農業、社會文化交流和人員往來等。

雙方也同意保持頻密和高階的聯繫以及更多的討論及互相訪問，例如政黨、政府和國會代表之間的交流，並且通過現有的機制和平台擴大雙邊合作，包括經濟、科學及科技聯合委員會（JCM）、高官策略對話會。

對於2017至2019年馬越行動方案有效落實，兩國領袖感到滿意，並且將會2020至2025年馬越行動方案的討論。

雙方也同意成立國防合作高階委員會，今年將會由越南舉辦首次會議。

兩國也同意舉行跨國罪案首次會議，加強合作以便防範和打擊跨國及高科技罪案，以及與毒品、盜版、恐怖主義和非法移民有關的罪案。

雙方也同意涉及兩國國民在對方國家被捕和進行的調查時，會以遵守國內和國際法令、公平的方式處理。

雙方關注船隻入侵領海，以及非法、不報告和不管制的捕撈問題（IUU），在現有的農業合作備忘錄下交換資訊。

兩國也同意加強在石油與天然氣領域的合作，鼓勵下游企業尤其是潤滑油和石化領域；加强两國在2015年簽署的勞動力徵聘和配置備忘錄的合作；加強在文化、藝術及旅遊業方面的合作，包括增加馬越直航班機，適當時候會敲定航空服務協議；加强两國非政府組織的聯繫，共同推動經濟、旅遊和文化。

我國也支持越南於2020年擔任東盟輪值主席國，以及2020至2021年擔任聯合國安理會非常任理事國；越南則支持我國舉辦2020年亞太經濟合作論壇（APEC）。

敦馬拜會越南國家主席 ​參觀汽車展及工業區

（河內28日訊）首相敦馬哈迪醫生於週一起在越南展開3天官訪，今天最後一天的行程緊湊。

他在今早禮貌拜會越南國家主席​​阮富仲，兩人會面長達25分鐘；阮富仲也是越共總書記。

接著，馬哈迪前往和洛高科技園區造訪一家全球資訊工藝服務及外包公司的總部FPT Software，並向大學生髮表主題為“大馬準備邁向工業革命4.0”的演說。

他也參觀越南汽車展，特別是VinFast Lu SA 2.0、Lux SA (A) 2.0 及Fadil 1.5車款，並試駕其中一款轎車。

根據行程，馬哈迪隨後前往內牌工業區（Noi Bai），他在1996年為此項目主持動土禮；他將參觀坐落在工業區內雅馬哈摩多（Yamaha Motor）的越南廠房。

內牌工業區是河內首座外資擁有的工業區，第一階段面積達100公頃的工業區設立於1994年，並在第二階段擴大14公頃。

工業區是由內牌發展有限公司（NBD）管理，這家公司是大馬的Vista Spectrum（馬）私人有限公司及越南的城市基建發展投資公司（UDIC）聯營。

超過40個外資投資在工業區，主要來自日本、泰國、美國、沙地阿拉伯、大馬、新加坡及台灣，最近法國也注入投資。

馬哈迪於今日中午結束官訪。

造訪FPT Software公司 敦馬試駕越國產車

（河內28日訊）首相敦馬哈迪前往越南和洛高科技園區，造訪一家全球資訊工藝服務及外包公司的總部FPT Software公司，並且試駕越南國產車VinFast。

在Vingroup主席潘日旺和技術人員陪同下，馬哈迪試駕休旅車LUX SA(A)2.0，大約十分鐘。

這一款汽車大約值14億越南盾（24萬9000令吉），預料今年在越南面市，具有2.0L直列四缸汽油引擎，馬力為228hp及最大扭矩為350Nm。

馬哈迪也參觀了VinFast的Fadil和Sedan LUX 2.0車款。

VinFast是Vingroup旗下子公司，是越南汽車製造公司，2017年設立組裝工廠，去年推出首款汽車。