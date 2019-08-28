一馬案控方指控 涉與納吉挪1MDB資金 劉特佐當分身









（吉隆坡28日訊）全國關注的一馬來西亞發展公司（1MDB）案今日開審。高級副檢察司的拿督斯里哥巴斯里南強調，控方將會在審訊中證明，納吉和其“分身”劉特佐在1MDB醜聞於2015年7月初爆發後，如何偽造文件，掩蓋他們的幹案記錄。

他說，他們通過偽造文件，誤導大家認為有關的款項是來自阿拉伯王子的捐款，當中當中包括了所謂是阿拉伯捐款人所寫的信件，以及4張個別數額為2500萬美元的支票。

誤導指阿拉伯王子捐款

哥巴斯里南今日在開庭陳詞指出，納吉和劉特佐根本無意兌現這些支票，而這些支票也從來沒有兌現。

“控方也將提供證據證明，被告采取積極措施逃避司法程序，掩蓋罪行；被告同時在醜聞爆發後，幹預案件調查工作。”

他也說，控方將依據所有這些證據來證明被告是有犯罪意圖。

“他（被告）多次主動掩蓋自己的刑事犯罪行為，控方將會以一切證據證明被告有犯罪意圖，犯下這些被控的罪名。”

哥巴斯里南指出，被告面對21項洗黑錢的控狀，是在2001年反洗黑錢與反恐融資法令（AMLA）下的控狀。

他說，第1至第9項控狀是涉及收取20億8147萬6926令吉，資金流入被告在大馬伊斯蘭銀行尾數為9694的賬戶。

他指出，2013年8月2日和8月23日期間，被告轉移共20億3435萬令吉給新加坡Tanore金融公司。“同樣的，被告使用了2264萬9000令吉的余額支付給4個單位和一個個人；而這些付款皆有利於被告。”

哥巴斯里南指出，完成了這些付款之後，被告通過兩次共1億6243萬6711令吉87仙的轉賬，將余額轉移到大馬銀行尾數為1880的賬戶；被告後來關閉了尾數為9694的銀行賬戶。

他說，第10個控狀和第16控狀至第19控狀，是有關被告轉移20億3435萬令吉給Tanore金融公司。

“第11控狀至第15控狀關註在被告將資金支付給早前提到的4個單位和一個個人，這些付款全部由被告簽署。”

“第20項控狀及第21項控狀是有關尾數為9694的賬戶轉移資金至尾數為1880的賬戶。”

哥巴斯里南指出，在此案的後半部分，控方會通過直接證據和環境證據，來證明被告確實犯下抵觸2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令。

“這會證明，被告確實犯下抵觸2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令第4（1）（a）條文的罪行。”

就哥巴斯里南受委提司法審核 沙菲宜促記錄在案

沙菲宜今日要求法庭把上訴庭於日前發出準令允許他和納吉就聯邦法院前法官拿督斯里哥巴斯里南受委為高級副檢察司，提出司法審核一事記錄在案。

他告訴承審法官科林勞倫斯，他此舉並不是要展延或拖遲一馬發展公司案開審，只是要讓法官知道現在的情況。

他說，他只是希望將此事記錄在案，如果哥巴斯里南的委任被認定為不合法，那麼審訊就可能無效，需要重審以及納吉可能獲得釋放。

哥巴斯里南說，在此事件上，控方持有不同看法，並認為本案可以繼續審訊。

在今年8月26日，上訴庭三司推翻高庭的裁決，並發出準令允許納吉和沙菲宜就哥巴斯里南受委為副檢察司，提出司法審核。

沙菲宜當時接受媒體訪問時表示，這是因為總檢察長是依據刑事程序法典第376條文委任哥巴斯里南為高級副檢察司，但這條文只是適用於委任公務員為副檢察司。

哥巴斯里南領導檢控團

領導一馬發展公司案檢控團隊的是聯邦法院前法官拿督斯里哥巴斯里南，成員包括副檢察司阿末阿克南、莫哈末慕斯達法、迪巴納依爾、納迪亞、娜茲娃、哈茲米達及陳松元。

納吉的辯護團隊以丹斯里沙菲宜為首，成員包括費爾道斯、塔尼雅希維蒂、沙茲瓦尼、諾法琳、旺艾祖丁、拉瑪哈茲蘭、莫哈末法漢、瑪迪亞、仄華古瑪、莎西拉哈娜比和查麗雅。旁聽律師是高盛集團代表律師鄭寶德以及律師公會的陳永健。

ORB Solution提供數碼管理 前董事：納吉是唯一客戶

ORB Solution私人有限公司前董事諾海娜希拉娃妮指出，成立於2008年的該公司，唯一的客戶是時任副首相納吉，主要是為納吉提供數碼或網絡個人形象管理服務和管理其社交媒體戶口。

她也證實數年前，Orb Solutions公司收到納吉簽發的一張金額為200萬令吉的支票，惟她無法具體的說明納吉支付200萬令吉的用途。

她是納吉涉及一馬公司（1MDB）洗黑錢和濫權案的第4名證人，她在接受主控官拿督斯里哥巴斯里南的盤問時說，她於2008年被管理諮詢公司Ethos的奧瑪慕斯達法招聘為獨立承包商，後者是因為個人聯系而招募她，之後，她然後被任命為Orb Solution的董事，協助創辦該公司。

她說，2013年8月，她以獨立承包商的借調方式加入首相署的新聞秘書處，擔任數碼平臺的新聞秘書，月薪有2萬4000令吉是由Orb Solutions支付的，而當時首相署秘書處約有五、六名成員。

她於2014年10月因與納吉的前特別助理安哈里在工作上意見不合而離職。

根據納吉面對的第14控狀，納吉被控於2013年812日在位於拉惹朱蘭路的大馬伊斯蘭銀行（AmIslamic Bank），涉及洗黑錢活動，透過支票把200萬令吉的非法收益支付給ORB Solution私人有限公司，抵觸2001年反洗黑錢和反恐融資法令(4)(1)(a)條文。

納吉自備2坐墊聽審

申訴在SRC案中因長期坐在被告欄木制椅子而致臀部疼痛的納吉，今日做了準備，自攜帶兩個坐墊進庭聽審1MDB案。

納吉身穿藍色西裝，於上午9時30分乘坐黑色寶騰轎車抵達法庭，數名支持者趨近與納吉握手。

一馬發展公司案演進表

2018年9月20日

納吉被控25項控狀，分別是4項貪污濫權控狀以及21項洗黑錢控狀。

2019年1月9日

納吉入稟2項申請，挑戰聯邦法院前法官拿督斯里哥巴斯里南受委領導檢控團處理一馬發展公司案提控程序，並申請取消哥巴斯里南出任主控官一職。

2019年3月1日

承審一馬發展公司案的高庭法官科林勞倫斯駁回納吉要求撤銷哥巴斯里南領導其案件檢控團資格的申請；納吉隨後提出上訴。

2019年4月15日

一馬發展公司案首次擇定的開審日，因讓路SRC國際公司洗錢案審訊而展延至5月14日。

2019年5月7日

上訴庭三司一致駁回納吉的申請，裁定哥巴斯里南可以繼續擔任一馬發展公司案的主控官。

2019年5月14日

一馬發展公司案第二次擇定的開審日，因再次讓路SRC國際公司洗錢案審訊，而二度展延至8月19日。

2019年7月8日

科林勞倫斯拒絕SRC國際公司洗錢案的控方第三次要求展延一馬發展公司案審訊。

2019年7月10日

SRC國際公司洗錢案的控方向高庭提呈動議，要求展延即將在8月19日開審的一馬發展公司案，以先完成SRC國際公司洗錢案審訊；科林勞倫斯認為SRC國際公司洗錢案遠未結束，因此拒絕控方展延一馬發展公司案審訊日的申請。

2019年8月5日

上訴庭維持高庭裁決，駁回控辯雙方展延將在本月19日開審的一馬發展公司案的上訴申請。

2019年8月7日

聯邦法院七司維持上訴庭的裁決，駁回納吉撤銷哥巴斯里南領導一馬發展公司案件檢控團資格的申請，但諭令控方必須將哥巴斯里南的委任狀副本提呈給法庭。

2019年8月13日

聯邦法院宣判，維持高庭和上訴庭的裁決，駁回納吉代表律師丹斯里沙菲宜要求展延將在本月19日開審的一馬發展公司案的申請。

2019年8月15日

納吉代表律師丹斯里沙菲宜向法庭入稟申請通知，以在他們撤銷哥巴斯里南主控官資格的上訴中，納入新證據。

2019年8月19日

一馬發展公司案第三度讓路SRC國際公司洗錢案。承審一馬發展公司案的高庭法官科林勞倫斯擇定本周四（8月22日）進行案件管理。

2019年8月22日

進行案件管理，但依然無法擇定開審日，因為SRC國際公司洗錢案未完成審訊；科林勞倫斯擇定一馬發展公司案在8月23日再度進行案件管理，以敲定開審日。

2019年8月23日

進行案件管理，科林勞倫斯擇定案件8月28日開審。

2019年8月26日

上訴庭三司推翻高庭的裁決，並發出準令允許納吉和沙菲宜就哥巴斯里南受委為副檢察司，提出司法審核。

2019年8月28日

一馬發展公司案正式開審。