【中美貿易戰】對特朗普信譽失信心 中國做好無協議準備

（華盛頓、北京28日訊）中美貿易戰打打談談，美方態度反反覆覆，短期內難以解決。面對美國總統特朗普對華態度反覆無常，中國據報著手為中美貿易談判最壞情況做準備，包括採取措施刺激經濟增長。

美國彭博社報導，經過一個周末，美方釋放出各種令人困惑的訊號，包括特朗普威脅頒布緊急狀態，逼美國企業撤出中國，之後又稱中方多番致電美方要求談判等。彭博社引述了解中美貿易談判幾名中方官員表示，特朗普的信譽已成為阻礙中美成持久協議的一個關鍵障礙。

他們表示，北京只有少數談判代表認為真有可能在明年美國大選前達成協議，部分原因在於建議國家主席習近平簽署一份最後可能毀約的協議，對任何官員而言都是極具風險的事。

憂協議簽署 突被毀約

對於特朗普早前提及中方周末兩度接觸美方貿易官員表達期望重回談判桌的意願，中國外交部發言人再度重申沒有聽過美方提到在周末的兩次通話，並批評美方近日再次調高對華關稅，希望美方保持冷靜，回歸理性，停止錯誤做法。

彭博社引述3名北京官員的話說，中國已針對達不成協議制定了應急方案，包括將美國公司列入不可靠實體清單，以及採取措施刺激長經濟增長，形容中方目前對美方策略與韓戰時期的策略相若，即是“邊打邊談”，並利用戰鬥加速談判。

制定應急方案打持久戰

鑒於貿易談判的前景不明朗，中國大豆買家已向南美洲國家預購明年2月及3月付運的大豆，並計劃在當地打造“糧食碼頭”，讓南美洲大豆直送中國。

一直以來，采購美國農產品是中美談判的重大焦點，中方表明願意按國內需求增購美國糧食，不過特朗普政府抱怨中方的采購額不足。分析稱，中國從南美洲采購並非新鮮事，巴西等國在貿易戰期間一直是中國的主要農產品供應國，但提前鎖定采購，這顯示中國買家可能為曠日持久的貿易戰做好準備。

冀續售產品予華為 美商務部收逾130份申請

美國商務部證實，自特朗普在6月宣布美企可向該部申請恢復對華為出售產品許可證後，該部收到逾130份申請，數字遠超商務部長羅斯在7月時披露的50份。但現時未有一份獲得批准。

遠超早前披露2倍

商務部今年5月以國安為由，將華為列入出口管制黑名單，停止所有美國企業與華為進行商業來往，此舉遭遇部分美企反對。特朗普隨後允許美企向華為繼續出售部分不會涉及國家安全的產品，但需先通過商務部的審查及許可。

消息指，不少申請已通過國務院和國防部的審查，但仍要等待羅斯和白宮開綠燈。