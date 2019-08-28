副揆：除了繁重課業 沉迷網遊也是自殺原因

（士拉央28日訊）副首相拿督斯里旺阿茲莎指出，過於繁重的課業確實是青年自殺的原因之一，更有青年是因為接觸到網上的自殺遊戲，而受到影響。

“我們也知道這些問題來自網絡，有自殺遊戲，也有（青年自殺是因為）太多功課，然而我們會全面看待及探討，看看能在他們已經到達那個（萌生自殺念頭）階段之前，能如何提供協助。”

旺阿茲莎也是婦女及家庭發展部長，她今早在士拉央社區學院受訪時指出，早前檳城一名13歲學生輕生是一起悲劇，她希望青少年有任何問題，都能主動告訴父母、家人及朋友。

“這是一起悲劇，他只是十多歲，還沒長大……我們要避免這樣的事再度發生。”

她也建議青少年聯絡心靈扶助協會（Befrienders）03-7956 8144或03-7956 8145（24小時熱線）或社會福利局15999熱線，將問題告訴輔導員，而不應選擇自殺。

她坦言擔心青少年沉迷瀏覽色情網站，因此家長必須多注意孩子，了解孩子平時上網時所瀏覽的網站內容。

她說，婦女部與非政府組織合作，推行了“一個家庭拒絕色情刊物及影片”（STOP）計劃。

旺阿茲莎表示，我們是在多元種族及宗教的基礎上成立馬來西亞，這是大馬的特色。

“雖然我們不一樣，但我們都有個共同點，那就是我們是大馬子民，而我們都以自己是大馬人為傲。”

體驗烘焙月餅

中秋節將近，旺阿茲莎及教育部副部長張念群也親自動手做月餅，體驗烘焙傳統月餅的樂趣。兩人今早到士拉央社區學院錄制制作月餅的節目，在社區學院導師的指導下烘焙月餅。