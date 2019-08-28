誰說男生不能跳芭蕾？ 數百男舞者起舞撐喬治王子

（紐約28日訊）男孩也可以跳芭蕾舞！美國廣播公司（ABC）《美國早晨》節目女主持人斯潘塞上週五主持直播時，取笑英國皇位第三繼承人喬治王子上芭蕾舞課，引起許多人不滿，指她宣揚性別主義及不公平地標籤他人。數百名男舞者周一到ABC主播室所在的時報廣場起舞，力撐喬治王子學芭蕾舞。

斯潘塞在言論引起爭議後，已為此公開道歉。她上週在節目中提到喬治王子其中一個喜愛的課餘活動是跳芭蕾舞，並笑說：“我們看看他可以持續多久。”言下之意是嘲諷喬治王子做事只有3分鐘熱度。此話一出，在場的其他主持人和現場觀眾都哄堂大笑。

但許多網民都不覺得她的這番話有趣，紛紛留言批評斯潘塞說話不經大腦及缺乏敏感。斯潘塞上週六在她的Instagram 帳號內發布訊息，為自己失言誠意道歉。

她寫道：“由跳芭蕾舞到其他任何事，人人都想去探索生命，我說那便去吧。我完全相信，我們應該自由地去追求自己喜愛的東西。去爬你座山——享受每一分鐘。”

但這顯然未能平息事件，她週一再一次於節目中道歉，承認自己“搞砸了”，並稱自己對喬治王子上芭蕾舞課這一事的反應是“欠缺敏感”及“愚蠢”。

當天，數百人響應社媒#男孩也可以跳舞的標籤，在時報廣場上一同跳舞，表演趾尖旋轉。發起人是舞蹈家沃爾，他批評斯潘塞的言論，並透露自己年少時習舞也遭受過他人嘲諷的過往。沃爾說：“孩童應有權利在不受霸凌下嘗試任何事。讓人們追求他們的夢想，不論是跳舞或是做其它的事。”

其他響應這場男孩快閃起舞活動的舞者也稱，希望人們對別人正在做的事保持開放態度及理解。

據報，喬治的芭蕾舞課是他明年在聖托馬斯學校的課程之一，他將與同學上35分鐘的芭蕾舞課。