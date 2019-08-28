三度展延 納吉1MDB案今開審

(吉隆坡28日訊)前首相拿督斯里納吉涉及一馬公司的25項貪污濫權和洗黑錢案經過三度展延後，在今早9時30分開審。

領導此案檢控團隊的是聯邦法院前法官拿督斯里哥巴斯里南，成員包括副檢察司阿末阿克南、莫哈末慕斯達法、迪巴納依爾、納迪亞、娜茲娃、哈茲米達及陳松元。

納吉的辯護團隊以丹斯里沙菲宜為首，成員包括費爾道斯、莎西拉哈娜比、莫哈末法漢、拉瑪哈茲蘭、旺艾祖丁及沙茲瓦尼。

負責承審此案的高庭法官是科林勞倫斯。

納吉是於去年9月20日被控4項貪污濫權控狀，以及21項洗黑錢控狀，惟他否認有罪。

納吉所面對的4項貪污控狀，是指他將疑似源自一馬發展公司的22億8000萬令吉匯入其個人銀行賬戶。

另21項洗黑錢控狀是指他涉嫌收取、使用和轉移20億8000萬令吉。

此外，在今年8月26日，上訴庭三司推翻高庭的裁決，並發出準令允許納吉和沙菲宜就哥巴斯里南受委為副檢察司，提出司法審核。

沙菲宜當時接受媒體訪問時提及，若審訊由任何不符資格的副檢察司領導，將會造成審訊無效。

一馬發展公司案時間軸

2018年9月20日

納吉被控25項控狀，分別是4項涉及22億8000萬令吉的貪污濫權控狀，以及21項涉及20億8000萬令吉的洗黑錢控狀。

2019年1月9日

納吉入禀2項申請，挑戰聯邦法院前法官拿督斯里哥巴斯里南受委領導檢控團處理一馬發展公司案提控程序，併申請取消哥巴斯里南出任主控官一職。

2019年3月1日

承審一馬發展公司案的高庭法官科林勞倫斯駁回納吉要求撤銷哥巴斯里南領導其案件檢控團資格的申請；納吉隨後提出上訴。

2019年4月15日

一馬發展公司案首次擇定的開審日，因讓路SRC國際公司洗錢案審訊而展延至5月14日。

2019年5月7日

上訴庭三司一致駁回納吉的申請，裁定哥巴斯里南可以繼續擔任一馬發展公司案的主控官。

2019年5月14日

一馬發展公司案第二次擇定的開審日，因再次讓路SRC國際公司洗錢案審訊，而二度展延至8月19日。

2019年7月8日

科林勞倫斯拒絕SRC國際公司洗錢案的控方第三次要求展延一馬發展公司案審訊。

2019年7月10日

SRC國際公司洗錢案的控方向高庭提呈動議，要求展延即將在8月19日開審的一馬發展公司案，以先完成SRC國際公司洗錢案審訊；科林勞倫斯認為SRC國際公司洗錢案遠未結束，因此拒絕控方展延一馬發展公司案審訊日的申請。

2019年8月5日

上訴庭維持高庭裁決，駁回控辯雙方展延將在本月19日開審的一馬發展公司案的上訴申請。

2019年8月7日

聯邦法院七司維持上訴庭的裁決，駁回納吉撤銷哥巴斯里南領導一馬發展公司案件檢控團資格的申請，但諭令控方必須將哥巴斯里南的委任狀副本提呈給法庭。

2019年8月13日

聯邦法院宣判，維持高庭和上訴庭的裁決，駁回納吉代表律師丹斯里沙菲宜要求展延將在本月19日開審的一馬發展公司案的申請。

2019年8月15日

納吉代表律師丹斯里沙菲宜向法庭入禀申請通知，以在他們撤銷哥巴斯里南主控官資格的上訴中，納入新證據。

2019年8月19日

一馬發展公司案第三度讓路SRC國際公司洗錢案。承審一馬發展公司案的高庭法官科林勞倫斯擇定本週四（8月22日）進行案件管理。

2019年8月22日

進行案件管理，但依然無法擇定開審日，因為SRC國際公司洗錢案未完成審訊；科林勞倫斯擇定一馬發展公司案在8月23日再度進行案件管理，以敲定開審日。

2019年8月23日

進行案件管理，科林勞倫斯擇定案件8月28日開審。