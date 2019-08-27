敦馬：仍有空間 國油 越油氣 加強合作

（河內27日訊）首相敦馬哈迪提到，國油（Petronas）可與越南油氣公司（PetroVietnam）進一步鞏固合作。
他與越南總理阮春福召開聯合記者會時提到，國油在越南很活躍，與越南油氣公司還有許多合作空間。
國油從1991年開始在越南營運，最近與PetroVietnam簽署框架協議（HoA），從我國的PM3 CAA區買賣更多天然氣到越南金甌市。
國油副主席莫哈末贊里於3月21日聲稱，上述協議的簽署證明國油支持天然氣的成長，也提升大馬與越南的社會經濟成長。
探討減少馬越貿易不平衡 首相敦馬哈迪提及，大馬正在探討減少與越南的貿易不平衡。 他和越南總理阮春福召開聯合記者會時表示，大馬希望看到貿易規模增長，大馬從越南進口更多，從而減少兩國之間的貿易不平衡。 首相是應阮春福邀請，在周一晚抵達河內展開為期3天的官式訪問。 馬哈迪聲稱，在官訪期間，兩國領袖同意善用東盟力量發展經濟，及解決該區域和世界面對的問題。 “根據國際貿易及工業部數據，大馬在今年1月至6月與東盟的貿易額比去年同期下降1.9%，至2394億3000萬令吉。” 另外，大馬出口至東盟增長1.6%，達1393億9000萬令吉，惟進口則下跌6.4%，至1000億令吉5000萬令吉。 越南是大馬的重要經濟夥伴，馬越放眼在明年達到150億美元（630億令吉）的貿易，高於去年的133億美元（557億令吉）。
探討減少馬越貿易不平衡
首相敦馬哈迪提及，大馬正在探討減少與越南的貿易不平衡。
他和越南總理阮春福召開聯合記者會時表示，大馬希望看到貿易規模增長，大馬從越南進口更多，從而減少兩國之間的貿易不平衡。
首相是應阮春福邀請，在周一晚抵達河內展開為期3天的官式訪問。
馬哈迪聲稱，在官訪期間，兩國領袖同意善用東盟力量發展經濟，及解決該區域和世界面對的問題。
“根據國際貿易及工業部數據，大馬在今年1月至6月與東盟的貿易額比去年同期下降1.9%，至2394億3000萬令吉。”
另外，大馬出口至東盟增長1.6%，達1393億9000萬令吉，惟進口則下跌6.4%，至1000億令吉5000萬令吉。
越南是大馬的重要經濟夥伴，馬越放眼在明年達到150億美元（630億令吉）的貿易，高於去年的133億美元（557億令吉）。