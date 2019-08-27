敦馬：仍有空間 國油 越油氣 加強合作

（河內27日訊）首相敦馬哈迪提到，國油（Petronas）可與越南油氣公司（PetroVietnam）進一步鞏固合作。

他與越南總理阮春福召開聯合記者會時提到，國油在越南很活躍，與越南油氣公司還有許多合作空間。

國油從1991年開始在越南營運，最近與PetroVietnam簽署框架協議（HoA），從我國的PM3 CAA區買賣更多天然氣到越南金甌市。

國油副主席莫哈末贊里於3月21日聲稱，上述協議的簽署證明國油支持天然氣的成長，也提升大馬與越南的社會經濟成長。