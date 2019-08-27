陸兆福：參考電召車服務 擬摩多快遞服務法令

（芙蓉27日訊）交通部部長陸兆福表示，雖然摩多快遞服務在我國歷史由來已久，但大馬目前沒有任何法律框架限制摩多快遞服務，內閣考慮以“電子召車服務”（e-hailing）為參考藍本展開深入研究，為摩多快遞服務設立法令，確保摩多快遞服務嚴格遵守道路條例之余，也保障摩多騎士的安全。

他指出，摩多快遞服務並非今年盛興的快遞服務，多年以前就有快餐店如披薩店推出摩多食物快遞，而現今大部分的快遞服務企業為了競爭，都會設定“限時”服務，即30分鐘內送上門，從而令很多從事相關行業的摩多騎士因趕時間而發生事故。

陸兆福是今早在芙蓉國能大廈出席“通勤安全計劃”（CSSP）活動後，在記者會受詢時如此表示。陪同出席者包括大馬道路安全研究局（MIROS）總監西蒂扎哈拉、大馬社會保險機構（PERKESO）首席執行員拿督莫哈末哈茲曼及陸路交通局總監拿督斯里沙哈魯丁。

他認為，我國既然允許摩多快遞服務，更應該設立法令或法律框架，確保以摩多為主的快遞服務有更完善的法律制度，因此，他將考慮以甫推出的“電子召車服務”（e-hailing）作為參考藍本。

“站在商業角度，這些摩多快遞服務擁有經濟價值，他們通過快遞食物或文件，來創造經濟效益，無論如何，政府更關心摩多騎士的道路安全。”

政府關心摩多騎士安全

針對吉隆坡國際機場（KLIA）日前發生的系統故障一案，陸兆福表示，昨日已根據首相敦馬哈迪指示，就此案成立了獨立的調查委會，被遴選的成員皆為相關方面的專家，他們會在限期一個月內完成調查並提呈相關報告。

他指出，這個6人小組委員會將由交通部秘書長拿督莫哈末凱魯領導，當中委會成員馬來西亞航空委員會執行主席努沙里和成員拿督斯里龍仕湖、民航管理局首席執行員阿末尼查和成員阿菲扎、大馬網絡安全機構執行主席莫哈末沙努里及交通部空運部代表。

他說，盡管內閣會議將在周四召開，但在此之前，他已獲得首相指示及批準以成立委員會，針對系統故障一事，從各角度展開調查，報告將在一個月之內完成。

他表示，在任何調查結果尚未出爐前，他不願就此事給予過多的評論。

至於霹靂州行政議員楊祖強被指涉嫌性侵女傭案，他也不願就此事件作出回應，僅表示對方已經決定“暫時放假”，行動黨也會尊重其意願。