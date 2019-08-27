【港反修例示威】 不認管治已失控 林鄭 重申不設獨立調委會





（香港27日訊）香港反對修訂《逃犯條例》示威持續，特首林鄭月娥今早再召開記者會，重申不會成立獨立調查委員會，指監警會已有其獨立性，強調並非因部分警員抗拒而一直拒絕成立。她並強調對暴力零容忍，也不分顏色。

林鄭批評過去一個周末的反修例示威暴力升級，出現用有致命風險的武器襲警，情況愈演愈烈，而且示威發生在不同地區，偏離申請集會的地點，令市民人心惶惶。她強調，對暴力為零容忍，也不分顏色，包括對721元朗白衣人事件，警方會一視同仁地嚴正跟進，並引述數字指，元朗白衣人事件至今已拘捕30人，其中4人已被控以暴動罪。

對暴力零容忍 不分顏色

被問到政府會否考慮透過俗稱《緊急法》的《緊急情況規例條例》處理目前的局面，林鄭未有正面回應，僅指會以所有香港法律止暴制亂。她強調，政府仍有信心能處理現時在香港發生的紛爭，而警方處理示威活動時，仍是沿用最低武力。

她也批評有暴力示威者目無法紀，強調暴力不能解決問題，社會也不能美化和合理化暴力。而構建對話平台的工作仍在進行中，不過她重申，建構對話平台，開展對話，不代表縱容暴力，會尋求和解。

無回答會實施緊急法

被問到為何不辭職時，林鄭說，過去已經回答有關問題，強調作為行政長官，目前最重要是恢復社會秩序，不認為管治已經失控，強調每天都支持執法隊伍工作，並負責任處理其他議題，包括可能出現的校園欺凌、堵塞公共建築，以及經濟下滑等。

與示威者打消耗戰

另據掌握港府想法的建制派消息指，政府經過研究，現階段一旦同意成立獨立調查委員會，會重挫警隊士氣，更難收拾目前暴力示威，故不可能答允，但若只回應一兩項訴求，如宣布撤回修例，示威者將不會罷休。

因此，港府衡量後認為，短期內不會回應民間提出的5大訴求，反而會與示威者打“消耗戰”，每次沖突拘捕激進示威者，“能捕幾個就幾個，直到無人為止”。

港組織懸賞54萬

緝拿暴力示威者

香港一個名為“803行動”的組織今天在報章刊登廣告，聲稱懸紅緝兇，對象是反修例的部分示威者，賞金最高為100萬港元（約54萬令吉）。

這則全版廣告聲稱，自6月以來，極少數人的暴力和其他非法行為重創香港，“8月3日的拋國旗下海事件後，我們決定為迄今30宗事件懸紅緝兇”。廣告表示，他們來自社會各界，希望香港早日恢復平靜；懸紅的賞金全部來自民間，日後還會眾籌。

廣告列舉了幾宗懸賞個案，包括“尖沙咀、粵海大廈及德士國旗事件”、“塗污中聯辦外國徽”、“噴黑立法會內區徽”和“攻入破壞立法會”，賞金由50萬元至100萬元不等。

官媒：與暴力割蓆

中國官方《人民日報》海外版發表署名文章，促請香港市民堅決與暴力違法割蓆。文章說，香港的暴力衝擊事件擴散升級，無良份子氣焰囂張、行徑惡劣，與恐怖份子無分別，到了喪心病狂的地步。文章重申，止暴制亂是目前的重中之重，暴力違法份子必須受到應有懲罰，社會才能恢復秩序與安寧，香港才能避免被拖入深淵，在事關香港命運的重要時刻，廣大香港市民應該“明是非、分正邪”。