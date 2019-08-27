G7捐8千萬救亞馬遜雨林 巴西總統不領情

（里約熱內盧、巴黎27日訊）位於巴西境內的亞馬遜雨林發生大火，引發國際社會的高度關注。七大工業國集團（G7）同意提供2000萬美元（約8415萬令吉）協助滅火，但巴西政府斷然拒絕，一名官員甚至諷刺法國總統馬克龍多關心“自己的國家和他的殖民地”。

為期3天的G7峰會昨天閉幕，東道主法國總統馬克龍在會後宣布，七國領導人同意發放2000萬美元緊急援助，協助撲滅亞馬遜雨林大火，其中大部分金額將用於派遣飛機滅火，並支援一項由聯合國在9月發布的中期植樹造林計劃。

巴西總統博爾索納羅的幕僚長洛倫佐尼回應說，“我們感謝（這個提議），但也許這些資源和歐洲的造林計劃更為相關。”洛倫佐尼質疑馬克龍既然無法避免4月的巴黎聖母院大火，沒有資格指導巴西救火。他又指，巴西是一個民主及自由國家，從來沒有推行帝國主義及殖民主義。

諷馬克龍妻貌醜掀罵戰

稍早前，博爾索納羅也已經質疑G7幫助撲滅亞馬遜雨林大火背後的動機，認為此舉是意圖使亞馬遜雨林歸屬於國際，“仿佛巴西是一處殖民地或一處無人的土地”。

再現數百新火頭

馬克龍曾提出要以歐盟及南方共同市場貿易協議作為施壓手段，迫使巴西加緊應付亞馬遜雨林大火，惹來博索納羅不滿。博爾索納羅一名支持者日前上載一張惡搞圖，對比馬克龍夫人特羅尼厄與巴西總統夫人米歇爾的外貌，又指65歲的特羅尼厄較米歇爾年長28歲，稱“現在明白馬克龍為何迫害博爾索納羅吧”，博爾索納羅則留言回覆“不要羞辱這傢伙(馬克龍)，哈哈”。馬克龍斥責博爾索羅納的言論粗野，認為巴西國民尤其女性，應對其總統的行為感到羞恥。

亞馬遜雨林大火至今仍未撲滅，昨天再有數百個新火頭湧現，令灌救更加困難。

痛心亞馬遜雨林受創

蘋果承諾捐款助復原

美國蘋果公司行政總裁庫克宣佈，將透過捐款幫助對抗亞馬遜雨林持續不斷的火災，以及火災所帶來的破壞。庫克說，看到南美洲所發生的事情，讓他感到“極為悲痛“。

在過去幾周，大火肆虐亞馬遜雨林。每年的7月和8月，該地區時常發生火災，但今年的火災嚴重得多。僅過去一周就發生了超過一萬總新火災。與去年相比，巴西的火災總數增加了85%。

庫克的推文說：“看到亞馬遜雨林這全球最重要的生態系遍地大火和破壞，令人震驚。蘋果將捐款協助保持當地的生物多樣性並復原亞馬遜橫亙拉美不可或缺的林相。”

蘋果並未透露這筆捐款的接受方，也沒有透露該公司計劃捐款的金額。