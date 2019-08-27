香煙便宜賣還有盈利 官員問貨源商家靜靜











（北海27日訊）政府規定20支裝香煙最低價格10令吉，但威北雙溪賴帝沙慕尼一家華裔經營的雜貨店卻以5令吉50仙價格出售，且尚有50仙盈利，這些已繳稅的合法香煙貨源來自哪裡，雜貨店業者閉口不說。

檳州衛生局今早展開檢舉行動，充公了該間雜貨店674盒20支裝的香煙，市值逾6000令吉，當局也將積极追查商家貨源。

該局主任阿斯瑪妮說，該名商家已牴觸2004年煙草產品管制法令，除了香煙會被充公，也會接到傳票。

她說，該局聯合威省市局、貿消部及關稅局在去年展開了8次類似行動，今年則有9次。檢舉行動會在上午9時至5時，下午6時30分至晚上11時30分展開。

2飯店衛生不達標關2週

執法員在今日也檢查了多家餐館，其中一間位於北海峇眼賴甘榜孟加里海鮮飯店及紅毛井路的一間扁擔飯店，分別因為廚房有老鼠尿及衛生不達標而被強制關閉14天。

阿斯瑪妮說，餐館及格衛生評分為70分，但該間由華裔經營的海鮮飯店僅得39分，除了廚房有老鼠尿外，雪柜的冷度也不符合標准。

“加上沒有為食材加蓋、洗刷碗碟及食材處肮髒、抽油煙機長久沒有清洗等，嚴重影響食物衛生等。”

至於該間扁擔飯店得分也只有56分，故被強制關閉。

阿斯瑪妮說，上述2家餐館牴觸1983年食品管制法令，被強制關閉14天外，當局也會發出500令吉傳票，商家如能在更短時間改善衛生，可在3天后向衛生局申請提早營業。