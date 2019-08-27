是否表罪成立 納吉SRC案11月11裁決

（吉隆坡27日訊）全國注目的SRC案，經過57天審訊及傳召57名證人後，今日終於完成舉證工作，承審法官擇定11月11日作出裁決，屆時將定奪前首相拿督斯里納吉是否表罪成立。

總檢察長湯米湯姆斯在控方完成舉證階段後，也提出案件後續階段的日期建議，包括9月24日入稟書面陳詞，並給予三個星期的時間讓控辯雙方答復，答復陳詞必需在10月15日入稟法庭；至於口頭陳詞則是在10月22日和23日。

若表罪成立須自辯

他也建議，如果被告被諭令出庭自辯，控方將向辯方提供66名證人的名單。

針對湯米湯姆斯的建議，承審法官莫哈末納茲蘭指出，這些日期還需要和承審一馬發展公司案的法官科林勞倫斯確認，因為那期間是一馬發展公司案的審訊階段。

莫哈末納茲蘭擇定11月11日為裁決日；同時若納吉表罪成立，則需要出庭自辯。

因此，莫哈末納茲蘭建議辯方可先安排此案自辯階段的日期。

在控辯雙方經過大約20分鐘的討論後，莫哈末納茲蘭擇定自辯階段的日期為12月3日至4日，9日至12日以及16至19日，也暫定案件於10月22日早上9時進行口頭陳詞。

納吉是於2018年7月4日被控3項刑事失信和1項濫用職權的控狀，並在周年同年8月8日，再加控3項洗黑錢控狀，致使他一共面對7項控狀。案件在今年4月3日開審。

臀部疼痛導致頭痛

納吉需接受治療

長期坐在木制被告欄，納吉申訴導致他的臀部疼痛，並且進一步造成他頭痛，需要接受治療。沙菲宜今日在休庭前，向法庭申訴其當事人的“痛苦”。他說，他本身也體會過（坐在被告欄），這情況已在折磨及懲罰其當事人，有違在司法審判有罪之前，任何人都被視為清白的法理。

他在審訊結束後在庭外接受訪問時說，法庭為何不能置放一個簡單的坐墊，這不會會耗費多少？“我肯定你們（記者）當中，有親戚是曾被提控，你不要你的親戚如動物般被對待，他還沒被定罪，為什麼已經在懲罰他，將他置放在（被告）欄內，仿佛他會逃跑？”

他認為應該移除被告欄，讓納吉坐在椅子上，並附上桌子，讓他可跟上審訊的步伐。

“如果你或親戚遭遇相同情況，那你會認為沙菲宜是對的，或許你會跑來找我說可否當我的辯護律師。”

誤稱劉特佐為女歌手“J Lo”

在今日控方舉證的最後一天，本案最後一名證人羅斯里胡先和沙菲宜之間的互動，也引來現場人士一陣陣的笑聲。

沙菲宜在盤問時提及劉特佐，但口誤將“Jho Low”稱為“J Lo”，他隨即更正，指他誤將劉特佐和女歌手珍妮佛羅佩茲（Jennifer Lopez）的名字（簡稱）搞亂。

此話一出，引來庭內人士的陣陣笑聲。

在接下來的盤問，羅斯里胡先笑問沙菲宜，何時才能結束盤問。

沙菲宜表示要視情況，並要求羅斯里胡先不要生氣他。

針對沙菲宜的這番話，羅斯里胡先微笑回答。

“丹斯里，我不曾生你的氣，我關注你所有的提問。”

此外，在今日的審訊中，納吉的手機突然響起，引來庭內人士的注目。