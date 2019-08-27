粉絲轟雙面人 周柏豪U轉改口 “熱愛中國”

（香港27日讯）生为中国人，热爱祖国、热爱香港！

周柏豪上月在IG和微博呼吁香港市民登记当选民，被中国网友砲轰是“港独豪”，为此在中国的音乐节演出被撤、歌曲遭音乐平台下架，他事后清空IG，微博也停止更新，日前他在微博发声：“生为中国人，热爱祖国、热爱香港。”强调从未支持港独，反对所有违法的暴力，被酸在各式压力下“效忠”祖国。

周柏豪、杨千嬅主演的无线电视剧《多功能老婆》，早前有说遭中国抵制，考虑延到明年4月播出，最后该剧如期播出，先是她发声明“一心拥护基本法”，他日前也表态，他出席活动，提到清空IG也仅是双手合十沉默不语。

月底赴中国演出

周柏豪所属的经纪公司种星堂，在IG贴出声明：“生为土生土长的中国香港人，一直以来热爱中华人民共和国，热爱香港。本公司及周柏豪拥获中华人民共和国主权完整。香港特别行政区是中华人民共和国不可分割的一部份。”但未开放留言，周柏豪也在微博转贴这份声明。

周柏豪突然而来的“爱国表现”，却令很多粉丝觉得偶像是双面人，更留言称：“你有种就去发ins和脸书。”还有人指出周柏豪表态的原因与他8月31日在中山举行音乐会有关。“月底中山有演出嘛，《使徒行者》3要开拍进组了嘛，再不发怎么恰饭（意思为‘找吃’）？”