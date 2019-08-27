爆竊工廠遇警開鎗反擊 殲滅3匪











（檳城27日訊）3名悍匪準備爆竊工廠遇巡邏警車截查時，竟向警員開鎗及亮刀襲擊，結果被12名警員圍剿反擊，3人全被擊斃。

這案件於今日凌晨約2時，發生在大山腳阿兒瑪輕型工業區。

檳州總警長拿督納仁在記者會說，巡邏警車欲截查紅色匪車時，對方卻加速逃走。

他說，警方追了一小段路後，匪車發生車禍而拋錨路上，3名悍匪下車後，分別開鎗和用巴冷刀襲擊警員。

“參與圍捕的警員約有12人，當時警員只有還擊，將3名悍匪當場擊斃。”

非大馬公民

他說，3名死者年介20歲至30歲，都不是我國公民，警方正調查他們的身份。

“警方相信他們至少涉及檳州15宗造成62萬令吉損失的工廠爆竊案，並不排除他們還有其他同黨。”

納仁說，警方一直關注工廠爆竊案，並有小組跟進及收集情報，在有關工業區加強巡邏。

他說，這批悍匪雖然爆竊工廠，但只選擇盜取容易攜帶的貴重物品，如存在保險箱的現金等。

“使用切割器切開保險箱並不容易，可見他們當中有人擁有這方面的技術。”

目前警方援引刑事法典307條文企圖謀殺罪調查此案。警方除了在現場起獲手鎗、巴冷刀，也在後車廂找到爆竊工具。

出席記者會者包括檳州副總警長拿督仄羅斯里及檳州刑事調查主任拿督再諾沙瑪。