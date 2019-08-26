華總改選 鍾來福吳添泉爭總會長

（吉隆坡26日訊）華總選舉提名截止，現任署理總會長拿督鍾來福及副總會長丹斯里吳添泉正式參選，一同角逐總會長一職。

鍾來福和吳添泉的“默契”搭檔，即副總會長拿督林家全和隆雪華堂會長人拿督翁清玉則對疊，競選署理總會長職。

華總選委會主席陳達真週一在選委會成員許嵄智、鄭懿銘及陳松青陪同下公佈提名結果。另一委員傅承得則缺席。

此次的副總會長職則有6人提名參選，即陳永明（森美蘭）、拿督黃保俊（吉蘭丹）、拿督蔡文玉（霹靂）、陳明山（登嘉樓）、拿督斯里許廷炎（檳城）及拿督林廣有（彭亨）。

屆時，華總將從上述6人中選出5名副總會長。依據章程，將各別保留1名副總會長職予沙巴及砂拉越，但沙巴的吳添泉因問鼎總會長，所以沒再保留其名額，砂州的會長黃良傑則不戰而勝，率先當選副總會長。

至於21名中央委員職，由來自13州的25名提名成為候選人參選，其中有10人屬新面孔。

陳達真說，此次的選舉各職位皆出現競選，因此特別謹慎行事，確保9月8日在亞羅士打舉行的改選順利。

她提到，選委會已做好準備，包括由4種顏色選票區分4項選舉，即總會長採用紅色、署理總會長採用黃色、副總會長採用藍色和中央委員採用青色。

她說明，依據章程，全國13州華堂將分別派出10名代表，即由這130名代表投票選出新屆領導層，所有候選人在提名截止後不能半途退選，即使放棄競選，在選票上也不會棄除其名字。

“競選期間，候選人可自由進行助選，包括發表出師表，但不宜人身攻擊，選委會也特別安排選舉當天，提供總會長候選人各8分鐘，發表參選理念。”