稅收局向納吉女兒追稅 諾雅娜遭討千萬欠稅

（吉隆坡26日訊）內陸稅收局早前先後向前首相拿督斯里納吉及其兒子納茲夫丁追討高達17億及3760萬令吉的欠稅後，如今再向納吉女兒諾雅娜追討高達1030萬令吉的欠稅。

根據《馬新社》的報導，大馬政府是於7月24日向雪州沙亞南高庭入稟訴訟，以向現年31歲的諾雅娜（Nooryana Najwa Mohd Najib）追討上述欠稅。

入稟書內容顯示，大馬政府援引《1967年所得稅法令》第77條文指控諾雅娜無法向稅收局（LHDN）出示2011年至2017年期間的繳稅證明。

於是，稅收局在2019年3月3日向諾雅娜發出追稅傳單，包括要求她列明自己所需付還的罰款。

政府指稱，由於諾雅娜並未於30天內交付有關稅款，因此，她如今必須繳付額外10%的稅額。

“若她未能在60天內繳清欠稅，將會被多罰5%的稅額。”

因此，諾雅娜目前共欠稅1033萬5292令吉36仙。

據了解，這筆稅款包括2011年至2017年的7年稅款，而其欠稅依序是280萬7452令吉42仙、3萬零738令吉28仙、694萬3811令吉7仙、31萬3967令吉2仙、5萬6048令吉65仙、15萬8922令吉46仙、2萬4352令吉46仙。

除了這筆欠稅，政府也表明，若諾雅娜無法繳清稅款，那麼，自法庭裁決日算起到她解決欠稅之前，每年需增加5%的稅額、費用及其他法庭認為合適的款項。

報導指出，當局已擇定於9月13日案件管理。由於此案是以電子系統註冊，所以，這也意味，法庭將以線上方式處理，因此，控辯雙方都無須到庭。