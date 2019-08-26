楊祖強上庭前高調報案 馬華斥火箭向司法施壓

（吉隆坡26日訊）馬華政府監督組總協調黃國輝說，行動黨高層在霹靂州行政議員楊祖強上庭前一天到警局高調報案，有嘗試向司法施壓之嫌，恐影嚮司法公正，令人感遺憾。

他針對楊祖強被控強姦案召開記者會提到，有案情和資料向警方報案是可被認同的，但正確的方法，是證人自行或陪同證人向警方報案。

他說，霹靂州議會議長拿督倪可漢和多位議員在向警方投報前，曾和證人開會，令人擔心這會否影嚮了證人的獨立、公正及可信度。

此外，黃國輝聲稱，通過穀歌搜查，發現在2016年至今，共有14項個案平均有5.928的扣留天，所以楊祖強遭扣留一天，自然會引起關註；但綜觀案件的發展，被告已帶上法庭，因此覺得，警方當時扣留一天的決定是受尊重的。

他認為，不管是馬華、印尼駐馬大使館或其他單位，大家態度十分中立與成熟，僅觀察事件發展，沒幹涉警方的調查。

與此同時，特別獨立觀察組組員鄭正成對總檢察署和警方的專業給予高度肯定，因為他們為我國的司法註入強心針。

鄭正成也是馬華國際政黨聯系與外交局主任，他提到，印尼駐馬大使館派員旁聽案件審訊，感激和尊重我國警方對案件的專業、透明及公正，這提升了國際社會對我國司法公正的信心與尊重，也讓旅客和投資者認同我國是法治國家。

針對楊祖強指責警方不專業辦案而導致他遭控訴的問題，他則認為，這是雙重標準和不負責任的言論。

倪可漢早前在霹靂州行動黨主席倪可敏、行動黨保閣亞三州議員廖泰義、雙溪古月州議員梁卓經、文冬州議員西華蘇巴馬廉、公正黨烏魯近打州議員阿拉法、楊祖強機要秘書張慧瑩的陪同下到怡保警區總部報案，並指有線人向他提供消息，攜帶女傭報案的相關人士收取了某方一筆10萬令吉巨款。

馬華特別獨立觀察組遇由23名來自各個專業領域的人士組成，包括律師、醫生、註冊輔導員、心理學家及國際關系專家等，相關組員將被分為2個隊伍，包括雪隆和霹靂。