律師公會：不應賦權審判同僚 IPCMC應管制總警長

（吉隆坡26日訊）馬來西亞律師公會副主席陳永建說，不應將全國總警長排除在獨立警察投訴及行為不檢委員會（IPCMC）的管制外，因為在警察不檢行為課題上，不應有例外，包括總警長。

他們針對設立IPCMC一事和相關利益者展開會議後召開記者會表示，IPCMC法案第31（4）條文允許總警長不被IPCMC管制，這讓相關利益者無法認同。

他說，IPCMC的31（4）條文違反國家憲法第8條主張法律平等的原則。但為何將總警長排除在外？更重要的是，為何賦予他權力讓他去審判他的同僚；這是其中一個重點商討的問題。

他認為，這涉及警察的課題，如果讓警察審判警察，是無法被接受的原則。

促解密總警長常規指令

律師公會將於9月5日提呈備忘錄給首相署部長拿督劉偉強，並希望在10月的國會可看到相關利益者的心聲被聽見。

律師公會特別小組主任拿督拉瑪西溫則提及，將總警長排除在IPCMC的法案外的主因是總警長被視為資深公務員。

他說，總警長的角色就如其他資深公務員，像政府首席秘書、總檢察長，因此他們會受到不同的紀律制度，這是他們（政府）的邏輯。

他補充，目前被列為官方機密法令（OSA）文件的總警長常規指令須要公開，讓民眾了解內容。

此外，律師公會憲法小組主任邱進福則強調，其他更民主的社會，如英國、澳洲、加拿大一些地區的總警長常規指令不被列為官方機密文件，民眾可了解內容。

他解釋，IPCMC法案並沒違憲，但當中的條文可視為違憲。

首相署部長拿督劉偉強是在7月於國會下議院提IPCMC法案一讀，法案闡明成立IPCMC旨在提高警隊廉正、減少警員的不當行為及促進民眾對警隊的信心。

IPCMC的成員是國家元首在首相的勸告下委任，成員最多10人。成員的任期最長3年。

法案闡明，警員的不當行為不包括納入在1967年警察法令第96和97條文下的不當行為。