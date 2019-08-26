華總改選 鐘來福吳添泉逐總會長





（吉隆坡26日訊）華總選舉今天提名截止，現任署理總會長拿督鐘來福及副總會長丹斯里吳添泉正式參選，角逐總會長一職。

鐘來福和吳添泉的“默契”搭檔，即副總會長拿督林家全與隆雪華堂會長人拿督翁清玉則對壘，競選署理總會長職。

華總選委會主席陳達真在選委會成員許嵄智、鄭懿銘及陳松青陪同下公布上述提名結果。

另一委員傅承得則缺席。

6人爭5副總會長職

副總會長職的競選方面，則出現6人提名參選，屆時，將選出5名副總會長。

根據章程，將各別保留1名副總會長職予沙巴及砂拉越，但沙巴的吳添泉因問鼎總會長，所有沒再保留名額，砂州的會長黃良傑，則不戰而勝，率先當選副總會長。

華總選舉出現角逐 方天興：民主體現

（關丹26日訊）華總會長丹斯里方天興表示，在本屆華總選舉中，盡管左右臂膀青年團和婦女部最高領導層出現不戰而勝局面，但母會高職出現競選局面，在任何選舉進程下，這不論是對組織或是華社，都肯定是民主的體現。

他透露，盡管本身在提名之前召集了各州華堂會長，表明了要求和希望能夠嘗試與探討，是否能夠先以內部協商的方式來尋求化解競選，而各州領導層也針對這次的選舉，進行了坦誠的交流。

“再加上有意尋求委托而為華總獻身付出者的願意，我們都必須尊重的情況下，我們就必須尊重、貫徹和實踐民主。”

方天興昨晚出席彭亨華人社團聯合會三機構宣誓就職以及大會為他舉辦的歡送榮休儀式上，針對華總母會選舉提名於今午正式截止，如是致詞。

身為總會長，方天興深信華總此次選舉，肯定能夠根據章程，在選舉委員會督促，以及華社和全體中央代表們的關心、監督和期許下，順利進行和圓滿完成。

“我深信這將是華總大家庭，一場君子之交的友誼賽，並成為我國華社華團，落實民主選舉的其中一個自律、理性、成熟和正面楷糢。”

他也期許在經過9月8日的選舉過後，誠如大家所達致的承諾和共識般，一方全面接納，一方全面歸隊，華總的完整團隊將絲毫不受選舉進程的任何影嚮。

“尤其在我國的多元國情和新的政治氛圍里，不論華社或華總，都需要在審時度勢中加強團結和凝聚力，配合時局，作出更大和更有效的發揮。”

方天興將在9月8日舉行的華總大會中正式卸任會長職，屆時將會出現新領導層和領導團隊。

同時，彭亨華團也分別提名競選副總會長和中委職，他表示對該團一向來在華社和華團的經驗和積極表現抱有信心，祝福彭華團領導能夠繼續在華總母會作出發揮和貢獻。

同場的尚有華總副總會長丹斯里吳添泉、隆雪華堂會長拿督翁清玉、彭亨華團聯合會會長拿督林廣有、吉蘭丹中華大會堂會長拿督黃保俊、華總婦女組新任主席拿督林火莉等。