譴炒作種族情緒海報 MyCar澄清非公司所為

（八打霛再也25日訊）電召車服務商MyCar澄清，網上流傳的炒作種族和政治情緒的MyCar宣傳海報，並非該公司所為，並強烈譴責此等惡劣行為。

MyCar發表文告說，盡管該公司是一家完全由大馬人掌控的電召車服務商，但他們堅拒任何炒作種族和政治情緒來宣傳MyCar的手段。

文告披露，該公司日前召開記者會，要求政府重新檢討批準電召摩多服務GoJek的決定後，網上就流傳了一個具種族主義和情緒的虛假MyCar宣傳海報。

MyCar文告表示，MyCar只是要求國人給予大馬本土公司支持，但並沒進行任何觸及種族和政治情緒的宣傳；而且MyCar看重每個身在大馬甚至海外民族之間的團結與和諧價值。

從有關在網上流傳的MyCar宣傳海報來看，在海報上方以馬來文寫道“杯葛Grab，支持馬來人的MyCar”，而在圖片右方代表Grab的綠色汽車圖案旁，則附上了行動黨的紅色火箭標志，似在暗喻Grab是由火箭所控制。

此外，該海報下方則分別配上馬來西亞和新加坡的國旗，指MyCar是由馬來人出任首席執行員的大馬產品，而Grab則由華人出任首席執行員的新加坡產品。

MyCar文告強調，他們將對任何虛假的宣傳廣告採取行動，並籲請任何發現涉及種族和政治的MyCar宣傳廣告，可通過電郵至[email protected]進行投報。