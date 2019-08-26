稱符合日內瓦公約 哈迪認同不遣送扎基爾

（布城26日訊）伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺認同，首相敦馬哈迪拒絕遣送印度籍伊斯蘭傳教士紮基爾的立場，並指稱此舉是符合日內瓦公約。

他今日在布城主持和諧陣線最高理事會會議後，針對首相表明目前不把發表“客人論”而引發非穆斯林社群反彈的紮基爾遣送回國一事，如是回應。

他提到，各國都須要遵守保護任何人免受其國家迫害的日內瓦公約，這也符合伊斯蘭教義，伊斯蘭也著重日內瓦公約。

指行動黨挑起課題

針對國大黨主席丹斯里維尼斯瓦蘭促巫統和伊斯蘭黨應勸告紮基爾尊重其他種族的問題，哈廸表明，已勸告紮基爾對政治課程要謹言慎行。

他強調，迄今為止，該黨都把傳教工作和政治工作劃清界線，但此課題是由民主行動黨挑起，紮基爾只是回應，並不是紮基爾把問題政治化。

“紮基爾是一名傳教士，任何關於政治的課題應由政治人物回應，紮基爾不必回答。”

和諧陣線接納巫伊聯盟

由伊黨領導的和諧陣線宣布，接納伊黨和巫統之間的政治聯盟。

伊黨主席哈廸阿旺強調，這項團結穆斯林的政治合作是建立在合作互助上（Ta'awun Siyasi）。伊黨將代表和諧陣線，而巫統則代表國陣。

草擬巫伊合作章程

他說明，時機到了，他們就會公布巫伊兩黨的合作章程，章程已草擬，一旦成立，就會命名。

他表示，今日的會議也同意加強陣線在願景、使命和組織方面的合作，並著重拯救多元民族國家議程和共同來解決人民的問題，同時也希望能吸引年輕人和社會各階層支持該陣線的鬥爭。

他也澄清，國民團結黨是一個多元民族陣線，而伊黨也接納馬來西亞民族的概念，維護各族人民和宗教的利益，符合伊斯蘭教義及國家憲法。

出席會議者包括國民團結黨主席丹斯里阿都卡迪和泛馬伊斯蘭陣線（Berjasa）主席阿都卡廸馬末。