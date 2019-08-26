女子僅咨詢墜網貸騙局 硬匯款再催債

（吉隆坡26日訊）一名從事網賣生意的28歲女子申訴，她透過臉書廣告詢問有關貸款事宜，惟對方竟在未經她同意下強行匯款3000令吉到其戶頭，並要求她償還5100令吉的款項，爾後再有另一名男子無端匯款2500令吉，並威脅她在兩星期內償還4400令吉，否則將安排她去做妓女填債，讓她陷入恐慌之中。

王姓女事主周一在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜陪同下召開記者會說，她於7月29日在臉書專頁上看到一則借貸廣告，該公司聲稱合法且與銀行合作，看似信譽不錯，而且能以分期付款方式每月攤還550令吉，因此她便主動詢問，想要商借5000令吉做為生意周轉用途。

原銀奉還被拒絕

她披露，一名自稱姓謝的男子要求她提供身份證和銀行資料以做審核，惟她最終因還款利息不如預期的優惠，沒有同意進行借貸；豈料對方竟先斬後奏在8月15日直接匯入3000令吉到其戶頭，並要求她在三周內還清，每個星期要還1700令吉，三期總共5100令吉。

“我根本都沒答應過要借錢，也沒簽署過任何協議，他就直接把錢匯進我的戶頭。”

王姓女子說，她試圖把該筆3000令吉款項全數退還給謝姓男子，但對方表明這不符合該公司的還款程序，必須要每個星期攤還1700令吉。因此，又把其餘1300令吉再退還給她，讓她感無助和無奈。

她披露，過了幾天，有另一名林姓男子致電給她，聲稱已匯了2500令吉到她的戶頭，要求她償還4400令吉，盡管她嘗試原銀奉還，但對方同樣只接受了1200令吉，又將其餘款項退還給她，要求她按照規定每期還錢。

“我根本都不知道我的戶頭多了這筆款項，也從來沒借過這筆錢；之後，林先生不斷打電話威脅要我還錢，還放狠話說，要安排我去做妓女填債，否則就會去騷擾我的家人。”

遲還1小時債務增加1千

王小姐聲稱，林姓男子在上周四和周六都通過不同的手機號碼致電威脅，兩次通話中都聲稱要帶她去做妓女還錢，盡管她要求對方給予更多寬限期讓她去湊錢，但對方完全不買賬，甚至還恫言每遲還一小時，債務就會增加1000令吉，此債務將不斷累積直至她還清款項為止。

她懷疑，謝男和林男根本是同一個人假扮的，旨在設局逼她無止境的還錢。

據了解，林男今日再告知女事主，她的最新債務已累積到2萬300令吉，若不還錢就會到其工作的地點和家里進行騷擾，因此她也於今日前往警局報案。

針對王姓女事主的個案，張天賜表示，欠錢還錢是應該的，既然對方已把錢匯給女事主，那後者只需要把剩餘的本金退還給對方即可，而他也會從中給予協助。

逃債20年兒又欠阿窿 91歲母斷親子情

（吉隆坡26日訊）兒子因涉及大耳窿債務失聯逾20年，多年後再現消息卻是給家人帶來一筆欠債；大耳窿不僅頻頻信息騷擾，還威脅不還錢就要潑漆及放火燒屋，讓91歲高齡母親氣得宣布與兒子脫離母子關系，要求大耳窿冤有頭債有主，去找不肖子還債。

老婦楊月娥聲稱，其65歲的大兒子關燿忠在20年前因欠大耳窿而逃跑，這些年來從未和家人聯系，而家人也不願蹚渾水為他背債。

豈料，在今年8月24日，媳婦陳珠蘭（58歲）和孫女關慧敏（31歲）突接獲大耳窿的來電，並威脅要上門潑紅漆和放火燒屋；不僅如此，媳婦和孫女還被加進了一個名為“欠債10K”的聊天群組，里面除了母女兩人，還有借貸人關燿忠和大耳窿，共4人。

阿窿突來電恐嚇潑漆燒屋

關慧敏聲稱，她們根本不清楚父親究竟借了多少錢，也不想去了解詳情，因為她們絕對不會為他背債，雙方關系已切割的清清楚楚。

“我們也不懂為何他（關燿忠）會有我和媽媽的電話，因為他20年前離家時，我們都沒有使用這個手機號碼。”

楊月娥強調，她要與關燿忠脫離母子關系，他的一切在外行為與家人無關，希望大耳窿能夠停止騷擾家人。