慕尤丁：扎基爾不能違法 不遣返沒影響警調查

（鵝嘜26日訊）內政部長丹斯里慕尤丁說，內閣不遣返印裔穆斯林宗教司扎基爾的決定並不會影響警方的調查工作。

他表示，作為大馬永久居民的扎基爾須遵守我國法律，若他犯罪也同樣要面對法律制裁。

他今早為“防止及打擊暴力極端主義的宗教價值觀”國際研討會開幕後，如是提及。

“沒錯，有人要捍衛他，他是演講者，是宗教司……但如果他觸及特定課題，比如現在這樣，當然不可放任。”

“他被賦予永久居留權，他不能違反法律及道德，沒人能超越法律，無論他是Zakir Naik還是Zakir Turun。”

“如果因為這樣激起不穩定或不滿情緒，難道我們要沉默或坐視不理嗎？不是我們不尊重（扎基爾），尊重，但應有特定界限，這必須遵守；無論他是公民抑或永久居民都不能例外，這是我們管理國家安全的做法。”

慕尤丁聲稱，警方目前調查扎基爾是針對他在國內所發生的事，與大馬是否要將扎基爾遣返印度是兩碼事。

他指出，雖然印度要求遣返扎基爾，但遣返與否是我國的權力。

他解釋，當一個國家提出要求我們必須回應，但如果我們認為不合理的特定原因，那我們無需回應此要求；截至今日為止，首相所闡明的依然是大馬的立場。“現在進行的調查是國內的案件，是針對他的講詞，遣返是另一回事。”

針對內閣及土著團結黨被指捍衛扎基爾的指控，慕尤丁強調，就連反對黨也有人聲援扎基爾，但這些意見及看法不會限制及左右政府遵從法治采取的相關行動。

他說明，政府是根據法治兼現有法律來采取行動，我們必須彰顯正義，而不是隨意或有人叫我們怎麼做，一切都憑證據。

他也表示，政府理解扎基爾的言論已引起非穆斯林群體的不愉快。

“我們知道，所以我們調查他的言論，即便我們尊重他是一名宗教領袖及演講者；但還是有法律界限，若他觸犯國內事務，就好像現在這樣，（引起）特定群體的不滿及憤怒情緒，所以我們進行調查。”

他補充，他尚未獲警方報告，警方也還未向他匯報調查結束與否；警方的標準程序是將調查報告交給總檢察署。

聲援扎基爾不會左右法治

慕尤丁說，青年及體育部長兼土團黨青年團團長賽沙迪與扎基爾和解是他個人的立場，不僅是賽沙迪一人，就連反對黨也有人在聲援扎基爾，但這些意見及看法不會限制及左右政府遵從法治采取相關行動。

他針對內閣及土著團結黨被指捍衛扎基爾，甚至賽沙迪認為扎基爾應被原諒，發表上述談話。

“對我來說沒關系，我們不受限於他們的看法，我們只受限於法律及法治。”

賽沙迪原在上周三的內閣會議，表明自己與另外兩名印裔部長，即人力資源部長古拉及通訊及多媒體部長哥賓星站在同一陣線，支持遣返扎基爾回到印度。

他還譴責扎基爾要“舊客人”華人離開大馬的言論，並指“攻擊華人印度人等於攻擊全馬來西亞人”，同時還表示，華人不是客人而是馬來西亞公民。

惟賽沙迪前天卻上載與扎基爾共進晚餐的照片，指扎基爾與大家一樣，人非聖賢孰能無過，籲請大馬人讓事情過去，國家需“痊愈”，結果在社交媒體上引起熱議。

截至7月捕519恐怖分子

慕尤丁表示，截至今年7月31日，大馬警方已逮捕了519名恐怖分子，另有266個社交媒體賬號用戶，在警方及大馬通訊及多媒體委員會（MCMC）合作監督社交媒體下被發現涉及恐怖主義活動而被逮捕。

他強調，政府也密切監督外籍恐怖分子戰士（FTF）通過全球主要入境點，從敘利亞及伊拉克回國的行蹤。

他說，政府正為防止及打擊暴力極端主義（PCVE）制定國家行動計劃，但還未定下落實的日期。他解釋，我國會參考國際機構設下的數個指南，確保一致性，也會吸取過往的經驗。因為這也涉及到很多機構，不只是內政部。