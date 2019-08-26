檳現黑海 疑漂廢機油 查污染源頭

（檳城26日訊）檳島直落巴巷及峇都丁宜原本清澈的海水惊變成一片污濁的黑海，海面上似看籠罩層層的油漬，受污染的情況相當嚴重。居住在峇都丁宜的一名居民說，他在當地生活多年，還是第一次看見檳城海面呈現如此駭人的黑沉色。

掌管檳州環境事務的行政議員彭文寶懷疑，有人非法往海裡或海岸丟棄廢機油，導致檳城海域嚴重受到污染。

疑有人丟廢機油

他說，檳島北岸海域短短幾天，就出現2宗油污事件，首宗是於上週六發生在直落巴巷海域，第二宗則是昨天發生在峇都丁宜海域，情況相當嚴重。

他指出，隨著海流把部份油污帶走，加上海面部份油污在光合作用下蒸發，有關海域及海岸的污染情況已有所緩解。不過，州政府還是會派員儘速完成清理。

“州政府也已指示檳島市政廳、環境局、漁業局化驗受污染的海水。理科大學海洋與海岸研究中心團隊也會參與調查，鑑定非法丟棄廢機油的源頭，揪出不法之徒。”

陳思憓：4至6月也曾發生

理科大學海洋與海岸研究中心（CEMACS）總監拿督陳思憓博士今日接受《光明日報》訪問時說，類似的海域油污事件於今年4至6月間也曾出現。

“研究中心成員上週六上午，在直落巴巷海域看到的還是正常的，中午1時之後，海水就變了樣。”

她說，該中心需要化驗才能明確知道污染物質，並協助當局找出源頭。

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