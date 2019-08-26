檳現黑海 疑漂廢機油 查污染源頭

（檳城26日訊）檳島直落巴巷及峇都丁宜原本清澈的海水惊變成一片污濁的黑海，海面上似看籠罩層層的油漬，受污染的情況相當嚴重。居住在峇都丁宜的一名居民說，他在當地生活多年，還是第一次看見檳城海面呈現如此駭人的黑沉色。
掌管檳州環境事務的行政議員彭文寶懷疑，有人非法往海裡或海岸丟棄廢機油，導致檳城海域嚴重受到污染。
疑有人丟廢機油
他說，檳島北岸海域短短幾天，就出現2宗油污事件，首宗是於上週六發生在直落巴巷海域，第二宗則是昨天發生在峇都丁宜海域，情況相當嚴重。
他指出，隨著海流把部份油污帶走，加上海面部份油污在光合作用下蒸發，有關海域及海岸的污染情況已有所緩解。不過，州政府還是會派員儘速完成清理。
“州政府也已指示檳島市政廳、環境局、漁業局化驗受污染的海水。理科大學海洋與海岸研究中心團隊也會參與調查，鑑定非法丟棄廢機油的源頭，揪出不法之徒。”
陳思憓：4至6月也曾發生
理科大學海洋與海岸研究中心（CEMACS）總監拿督陳思憓博士今日接受《光明日報》訪問時說，類似的海域油污事件於今年4至6月間也曾出現。
“研究中心成員上週六上午，在直落巴巷海域看到的還是正常的，中午1時之後，海水就變了樣。”
她說，該中心需要化驗才能明確知道污染物質，並協助當局找出源頭。
邱思妮吁政府保護淺海
檳城古蹟信託會副主席邱思妮昨晚在個人臉書上傳峇都丁宜海灘惊現黑海的短片，引起各界嘩然及關心，檳城海域受到嚴重污染，恐海洋生物的生存也受到威脅。
邱思妮指出，這支短片是攝於8月25日傍晚6時55分，是由一名當地生態導遊拍下。她說，她是取得對方的同意後，公開上傳這則短片，希望大家注意檳島海域污染的嚴重性。
上傳生態導遊短片
今年8月11日，直落巴巷養魚場發生上萬條魚翻肚死亡的現象，疑似與海洋受重金屬污染有關。如今距離直落巴巷海域不遠的峇都丁宜海域，又出現令人毛骨悚然的黑海現象。難道真是海洋不斷向檳島發出的污染警鐘？
邱思妮指出，檳島是個海島，淺海生態對海島的永續發展非常重要，她希望州政府不要只依賴填海建屋來推動經濟，因為保住淺海環境，才是保住海島經濟永續發展的方向。
她舉例，淺海環境的健康不只促進旅遊業，也會提高漁獲，在經濟上的收益是長期且永續的。“當海域出現如此現象，當局必須有保護海水的行動。”
邱思妮指出，目前全球面對氣候變化衝擊，檳州面對任何環境課題不能在採取“無所謂”的態度，或者隨意把原因歸咎於颱風。
檳吉玻三州在約2星期前受到台風利奇馬壓境，造成多區淹水及受到嚴重的風災。
她說，氣候變化意味著氣候變幻莫測，當局須有萬全的準備，照顧好生態，才更有能力去抵禦未來的氣候挑戰。
生態導遊：恐導致珊瑚全死亡
《光明日報》記者也與黑海短片拍攝者取得聯繫，這名不願具名的生態導遊，也是峇都丁宜一帶的居民。他說，影片拍攝地點是在峇都丁宜The Ship西餐廳與毗鄰泰國餐廳後面的海灘地段。
“我在當地生活多年，第一次看見海洋呈現如此駭人的黑灰色。”
他描述，他昨天約傍晚抵達該海灘地段，除了驚訝於眼前的一片污黑，現場也嗅到一陣難聞的腐味，海面看似有油垢，顯然已處在極不健康狀況。
海面有油垢飄腐味
他說，這樣的污染程度，位於淺海的珊瑚會全數死亡，許多海洋生物也難以在如此窒息的環境生存，生存下來的也會遷移到更深的海域，盡量避開這場災難。
他指出，該海灘地段是熱門的旅遊地段，每逢週末也是熱門的釣魚地點。他說，昨天傍晚他發現海水呈現一片黑灰色，現場沒有其他人影，沒有人在那裡嬉水，顯然已成為人們想遠離的海灘。
但他指出，昨天他在直落巴巷海灘，已看到海水顏色轉暗沉，沒想在峇都丁宜情況更嚴重。
他指今早當地的海水已稍微清澈，因此相信如此黑灰色的海水，可能只在那一個階段出現。
事出必有因，他希望當局關注這起現象，救救檳城海洋。