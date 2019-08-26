描繪檳威逾150景點 101公尺咖啡畫創紀錄









（檳城26日訊）2年前因挑戰24小時不停畫人物肖像的檳城畫家莫哈末阿茲米，這次用星巴克阿拉比卡咖啡當顏料，創造一幅長達101公尺的畫作，獲馬來西亞紀錄大全頒發“最長咖啡畫作”認證，檳州首席部長曹觀友也到場見證。

該幅描繪檳威兩地超過150個特色景點的畫作，是阿茲米研磨了超過20杯星巴克不同色澤的咖啡豆後，再浸泡在熱水中萃取出深淺不一的褐色咖啡後繪製而成。

阿茲米昨晚於卡巴星道星巴克舉行的馬來西亞紀錄大全頒發認證儀式上說，他於本月1日開始作畫，每天作畫約8小時，一天可畫約5公尺長的畫作，他共用了25天來完成作品。

他指出，由於其工作室無法容納如此巨大的畫作，他是在家作畫，畫中景物都是參考照片繪製而成。

他說，這幅畫作是向他的家鄉檳城致敬，他也感謝大馬星巴克協助他完成此創舉。

他說，該畫作將於下個月在合您廣場舉辦的“檳城咖啡及甜品節”上展示，而他的下一個目標，是為此作品申請納入世界紀錄大全。

曹觀友盼多辦藝術工作坊

馬來西亞紀錄大全首席營運員黃楓偉說，申請列入紀錄大全的條件，是畫作必須完全以咖啡來繪製，且最少要長100公尺。

他說，“最長咖啡畫作”乃是一項新紀錄，畫家之後也可用此記錄，來申請世界紀錄大全。

檳州首席部長曹觀友說，檳州政府鼓勵藝術創作，而檳城也有許多活躍的藝術社群，他希望未來會有更多藝術家來檳舉辦工作坊，促進本地藝術發展。

出席者包括成功食品有限公司首席執行員兼大馬及汶萊星巴克董事經理悉尼奎斯、上議員林慧英、檳首長政治秘書鄭來興、峇都蘭樟區州議員王耶宗、檳島市議員王宇航、嘉賓拿督溫永文等。

圖說：

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