申請大馬第2家園計劃 李家聲移居檳城退休

（香港讯）李家声开心移居槟城。

李家声中学毕业便加入节目扮演人形公仔毛毛及豆豆，之后更擢升为主持，后来报考无线第13期艺员训练班，跟郑伊健、谢天华、吴婉芳及潘芳芳同期毕业，入行30多年演过无数角色，在《屯门色魔》饰演蓝国伟，在《仁心解码Ц》饰演变态色魔黎继鹏，在《阿旺新传》饰演宾佬，更凭《学警雄心》提名万千星辉颁奖典礼最佳男配角。

李家声去年意外伤脚，导致断脚筋及大动脉破裂，要辞演剧集《大帅哥》，赋闲在家的他跟太太去槟城旅行散心，没想到结果竟然移居当地，“我之前不曾去过槟城，一去便爱上这个地方，民风纯朴，简直像七、八十年代的香港，乾捞云吞面是用猪油及黑豉油来捞，很有以前的味道，而且消费比香港便宜一大截，最终申请了马来西亚第2家园计划，去年10月已移居槟城。”

他指马来西亚人喜欢看无线剧集，很多人都说得一口流利广东话，语言方面没有隔阂，“我拍剧多年虽然没有大红大紫，不过当地人见到我会觉得熟口熟脸，有种亲切感，很容易认识新朋友，来了9个多月，这里的人都很热心，初来报到生活上遇到问题，他们都给了不少意见，我亦非常享受在这里过简朴的退休生活。”

消費便宜 多了應酬

香港地方小，不过人与人之间的距离很远，李家声坦言在槟城的应酬比香港还多，“在香港忙于开工，开完工又累，很少见朋友；到了槟城之后，反而多见了香港的朋友，黑仔（姜皓文）也在槟城置业，吴岱融亦有计划过来，我有跟他们饭叙，近期亦有一些圈外朋友来考察，我就带他们去吃娘惹菜及一些地道大排档。”

李家声指在槟城出外吃饭很便宜，“炒粿条约港币10元（约5令吉30仙），我跟太太在这边，一个月也花不到1万元（约5300令吉），在香港临走前租的车位已4000多元(约 2110令吉），间中出去吃好一点的，又要一二千（约1060令吉），加上租楼，每月开支要4万，这边唯一比较贵的是酒精饮品，因为大马酒税比较高，我在香港时喜欢收藏红酒，有价值几10万（约5万3000令吉）的酒，带过来又重税，放在香港又要存仓费，我临走前1个月全部喝光，当然有跟朋友分享，朋友都说我舍得一下子将几10万喝光，我说喝进自己的肚子，有什么不舍得呢！”