馬新咖啡茶業聯總 爭取設吸煙區

（吉隆坡26日訊）馬新咖啡茶業聯合總會日前召開理事會議，一致議決支持總會長拿督何子孟的領導，以及全國2萬多名咖啡茶餐店會員業者，向衛生部提出設立“吸煙區”的訴求。

該總會昨天在吉隆坡召開的理事會議中，也一致認為衛生部副部長辦公室的機要秘書，最近對該總會總會長的指責是有不實之處。

文告說，衛生部的機要秘書是針對有關總會會長指出，因為當局實行禁煙令過後，導致咖啡店的生意一落千丈，因而已造成多家咖啡店倒閉，是具有誤導媒體與民眾，相關的言論報道已造成有關部門是具有不公平說法的影嚮。

該總會重申表明，咖啡店業者是非常支持衛生部為廣大人民的健康著想實行禁煙令措施，只要求政府聽從民意為煙民設立小小的“吸煙區”。

“我們在衛生部在擬定禁煙政策後，曾與華巫印餐飲業組織，包括大馬穆斯林餐館經營者協會（PRESMA）、大馬印度餐廳業協會（PRIMAS），以及馬新咖啡茶業聯合總會在商議中互相溝通及發表各自意見。”

“會議上，我們華巫印的領導曾提出既然香煙在大馬是可以合法販賣和抽吸，政府也可藉能吸納龐大的稅收；因此我們期望當局考慮在餐館、飲食中心、咖啡茶餐店等設立供煙民抽煙的‘吸煙區’而已。”

“我們也向政府提出許多的建議報告，包括一些先進國如日本及新加坡等，都設有提供煙客吸煙的區域。”

文告說馬新咖啡茶業聯合總會轄下共有2萬多名咖啡茶餐店業者，會員許多都是小本經營，服務的對象多為中下階層的顧客。禁煙令實施後，已令絕大多數業者生意蒙受很大的影嚮，這是不爭的事實。

該總會非常支持衛生部的責任是要為我國的公共衛生把關，讓民眾可以在一個健康的環境下安心生活，並營造健康環境，積極投入健康教育的工作，提升民眾的健康意識，共創安康大馬的決心。

“我們也明顯了解到非煙民是多過於煙民，但是我們有責任向政府轉達禁煙政策已經影響業者生意銳減的擔憂。”

與此同時，咖啡店業者建議餐飲業者區隔吸煙區與禁煙區，給予顧客方便的同時，也不影響環境及作業。因此業者唯一的要求僅是要設有“吸煙區”而已。

“我們籲請政府重視咖啡行業的發展，制定親商計劃，勿實施不利於本行業的政策。”