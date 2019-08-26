世界最大消防飛機 急赴玻國亞馬遜雨林救火





（拉巴斯25日綜合電）南美洲的亞馬遜雨林近期出現嚴重野火災情，除了巴西以外，玻利維亞雨林的野火也一發不可收拾，有超過65萬公頃林地被焚毀。但不同於巴西政府的消極態度，玻國當局已緊急從美國租來一架世界最大的消防飛機“747超級滅火機”（747 Supertanker），協助控制東部聖塔克魯茲省的火勢。

“747超級滅火機”裝水量達7萬多公升，為世界之最，上周五（23日）一抵達玻利維亞就開始執勤。玻國空軍稍早則派軍機偵查多個地點，以決定超級滅火機的任務地點。偵照圖顯示，鄰近邊境的大片熱帶雨林正在燃燒。

玻國首都拉巴斯居民表示，已可見到山林大火的濃煙飄來，偏遠省分的畜牧業者則被迫自力救濟。當局已派出1700多名軍警和消防人員協助滅火，並警告聖塔克魯茲省的7成居民面臨森林大火的“極度風險”。

確切起火原因目前仍有待確認，但當地議員也將矛頭指向農民放火整地，並要求中央政府介入調查。玻利維亞也呼籲鄰國巴西和巴拉圭採取行動，以防野火在三國共同邊界擴散。

據巴西國家空間研究所的衛星數據顯示，亞馬遜地區森林大火已持續燃燒了16天，然而整整三周，野火沒有得到任何救援，沒有直升機出動滅火，沒有本地居民自發組織滅火，報道寥寥無幾。

巴西、秘魯與玻利維亞交界處的亞馬遜地區為火災重災區，目前大火已造成至少50萬公頃的森林被毀。由於目前正處於氣候最幹旱時期，更加強了火勢的蔓延。