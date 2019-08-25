企業部長：撥款遭濫用 土著免費創業資金停發

（亞羅士打25日訊）企業發展部長拿督斯里禮端尤索夫指出，政府過去發放給土著企業家的免費創業資金，當中發現有人濫用該撥款用來買車或摩多，卻沒善用資金來創業。

被發現用來買車或摩多

他說，過去這個免費創業資金皆關系政治目的，有朋黨關系或政治領袖的朋友，就有機會得到這筆資金，因此這不良文化也該被停止。

他指出，該部沒有機制偵查這筆創業資金的用途，因此，為了避免再出現濫用資金的情況，政府議決停止發放這免費創業資金。

禮端尤索夫今日巡視卜間拉布馬來商場後受詢時強調，天底下沒有白吃的午餐，也沒有免費的創業資金。該部雖停止提供免費創業資金，但仍有許多管道可提出創業資金的申請。

他鼓勵有意創業者，可提供商業策划書，顯示創業的領域具有商業條件，這樣就可得到資金，以一對一的方式，貸款經商。

“商家給10令吉，我們（企業部）貸款10令吉，這就不會引起資金不足的情況，但就是沒有免費的資金創業。”

他認為，現在的企業家必須被教導和掌握科技知識，在資金充足的情況下創業，才能持久。

另外，禮端尤索夫建議卜間拉布馬來商場商家，直接向廠商取貨，減少中間人抽佣，降低貨品成本，售价可更廉宜，成為該市集的品牌。

他說，國家創業集團商業基金（TEKUN）所推行的流動商店行銷方式奏效，可降低12％的貨品成本，因此他鼓勵該市集合作社可与商業基金合作，直接向該基金商家取貨。

他補充，該部也會在近期內向內閣提呈設立批發中心的建議，共同監督和控制貨品价格，減少中間人抽佣。