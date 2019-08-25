慕加希：對付散播仇恨言論 重制國家和諧和解法案

（八打靈再也25日訊）首相署部長拿督斯里慕加希聲稱，有鋻於仇恨言論動搖了種族與宗教和諧，因此政府將重新制定“國家和諧與和解法案”，制定法律對付發表仇恨言論者，尤其是在社交媒體上散播仇恨言論。

慕加希也是掌管宗教事務，他接受英文《星報》訪問時表示，與宗教及種族相關的仇恨，已經成了常態，尤其是在社交媒體上散播的言論，因此，現在就是制定對付仇恨言論的適當時機。

他強調，雖然可援引刑事法典對付煽動行為，但大馬有必要制定一套特別法律，做為管制仇恨言論的框架。

他提及，國陣過去曾有意制定相關法律，如國家和諧與和解法案，希盟政府已提出建議，甚至收集民意，並與政黨及非政府組織互動，向他們介紹此法案但不成功。

“在新政府上台後，我覺得新政府有責任提呈這項法案，經討論後，各界都同意在修訂煽動法令時，加入對付仇恨言論的條文。”

慕加希聲稱，國家和諧與和解委員會將主動扮演教育，宣傳和諧及調解種族或宗教角色，希望可在今年內完成任務，並將對付仇恨言論條文納入煽動法令修正法案。

他解釋，雖然可用各種法令，但在處理種族關系及宗教仇恨課題上，確實需修訂法案解決個別問題。

他補充，在制定相關法令時，須先厘清仇恨言論定義，不會與個人言論自由互相抵觸，因為政府承諾保護個人言論自由，但自由須建立在責任，任何以言論自由為名來發表有損種族與宗教和諧言論者，都可被視為違反了言論自由行為。