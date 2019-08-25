卡迪耶欣：MAHB應為系統故障負責 虧損機場應開放投標

（八打靈再也25日訊）首相辦公室媒體及通訊顧問拿督卡迪耶欣說，大馬機場控股有限公司（MAHB）應為吉隆坡國際機場（KLIA）系統故障負上責任，並指其他公司應投標我國正面臨虧損的機場。

他以部落客身份，在部落格發表貼文，要挑戰那些自認表現可比大馬機場控股有限公司更好的人投標任何正在虧損（接受補助）的機場，以取得商業上的成就。

“他們不應只是說說。他們的口在哪里，錢就應該放在哪里。”

管理層別指望獎金

“至於大馬機場控股有限公司的員工，尤其是高級管理層，他們應集體承擔此次事件的責任，如果他們根據業績獲獎勵，他們就別指望今年的年度績效獎金。”

“大馬機場控股有限公司應為吉隆坡國際機場系統故障負責，機場主要系統出現故障是不幸和可恥的。”

卡迪耶欣提到，這肯定不是2020大馬旅游年，我們想要讓世界看到的預告，也肯定不是大馬機場控股公司向大馬政府作出承諾後，所期望的結果。

他表示，大馬機場控股公司於8月13日才為吉隆坡國際機場21周年，舉辦了盛大慶祝儀式；活動中，大馬機場控股公司回顧了機場的過去，並預告未來會有更光明的前景。

他直言，此次的事故顯示大馬機場控股有限公司壟斷了我國機場營運，霸權將使這一產業面臨挑戰。

他補充，我國39個機場屬於大馬機場控股有限公司，已超出了該公司所可以負荷的。

卡迪耶欣列舉柔佛士乃國際機場為例，指該機場私營化後，現在看來更像是一個購物中心，而非一個單調的機場。