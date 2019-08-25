郭素沁：人民輕易購買 KK便利店銷售紅棕油

（吉隆坡25日訊）原產業部長郭素沁披露，配合“愛我棕油”運動，KK Mart便利店即起將在全馬402家分行銷售紅棕油。

她為KK Mart推介支持“我愛棕油”運動時提到，之前曾多次被人詢及哪里購得紅棕油，現在隨著KK Mart出售紅棕油後，人民將更輕易購得。

她認為，唯有人民真正了解紅棕油的好處後，才會珍惜這產品，並對此加以宣傳及分享。

此外，郭素沁聲稱，該部將向財政部申請，在2020年的財政預算案中納入研究紅棕油益處的撥款，因為紅棕油含維他命A棕櫚胡蘿卜素及生育三烯酚（Tocotrienol）維他命E等。

她解釋，目前，在紅棕油生育三烯酚維他命E方面還沒未有完整的研究，因此，她特向財政部申請撥出一筆款項，讓本地大學藥劑系教授及醫院特別針對生育三烯酚維他命E進行更深入的研究，我們需臨牀試驗來證明這方面的價值。

KK集團創辦人及執行主席拿督斯里蔡志權希望KK Mart可扮演拋磚引玉的作用，率先在集團下的便利店售賣紅棕油，之後吸引更多商家仿效。

“集團旗下的Baiwago咖啡廳在未來將紅棕油列為制作面包、蛋糕及飲料的材料之一。”

接獲加日詢問紅棕油

Supplemed Solution有限公司總經理胡銘達則披露，在原產業部積極推廣棕油的行動下，目前該公司有80%的紅棕油出口國外，並接獲加拿大及日本等國家的詢問；同時他也發現，日本人對紅棕油有一定的了解。

Profes Lipid有限公司董事李佳駿聲稱，經一系列推廣棕油活動後，該公司的棕油銷售量提高30至50%，而民眾了解紅棕油的好處後，也很願意接受。

出席活動者包括KK集團總經理鄭國賢、KK Supermart & Superstore公司高級經理（營運管制）李沾升及吉隆坡中華大會堂副主席陳銓隆等。