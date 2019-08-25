綠色產業結合金融創新 陳國偉：一帶一路合作新亮點

（廣州25日訊）馬來西亞特使兼馬中商務理事會主席陳國偉聲稱，綠色產業結合金融創新，將是馬中兩國未來在“一帶一路”合作的新亮點。

他在出席“2019廣東21世紀海上絲綢之路國際博覽會主題論壇”的平行分論壇 “綠色產融合作創新論壇”發表演講。

歡迎綠色產業投資

他提到，政府非常歡迎綠色產業，尤其是可再生能源、環保產業等領域的投資，絕對符合馬來西亞長期可持續發展的國家利益。

他指出，馬中在“一帶一路”建設綠色發展中，水力發電、風力發電、太陽能發電，未來都是最有市場潛力的新能源領域，是“一帶一路”繼基礎建設產業之後，最具優勢的產業。

陳國偉表示，目前粵港澳大灣區大力推動綠色產業和金融創新的“一帶一路”合作新機制，切合了“中國-東盟自貿區”20億人口大市場的全方位建設發展需求，也對馬來西亞與中國的深化經貿合作發揮了積極的重大作用。

他強調，馬來西亞新政府上台執政以來，秉持透明、高效、廉潔的招商政策。2017年中國來馬的直接外來投資達39億令吉，到2018年已激增至197億馬幣，增幅達410.8%。這個數字說明中國對馬來西亞的信任，也說明了中資對馬來西亞的整體政治經濟和投資環境深具信心。

“我們的高層領導不斷在各種國際場合一再聲明，政府支持參與‘一帶一路’的建設。“一帶一路”不但利惠馬中兩國，對更大範圍的中國-東盟關系也帶來了新氣象和新的發展機遇。”

“除綠色金融產業，馬來西亞也需更多中國高科技企業到來投資，幫助馬來西亞的產業升級和經濟轉型。”