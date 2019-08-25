拉大為升格大學做淮備 推國際生交換生計劃

（吉隆坡25日訊）拉曼大學學院理事會主席拿督斯里廖中萊聲稱，該校為做好升格為大學的準備，致力推動國際交換生計劃，以培養學生全球思維及視角迎接數碼時代。

他今早出席該校畢業典禮後列舉出該校與3所中國學府合作的例子，分別是廣東嶺南現代技師學院、廣州鐵路職業技術學院及貴州學院。

他披露，拉曼大學學院有62名學生到廣東嶺南現代技師學院，進行為期21天培訓，體驗有關數碼營銷學及電子商務的課程。

針對該校何時升格為大學的提問，他則表明，目前有待教育部根據大馬高等教育機構級別評估制度（SETARA）評估該校後，才提出正式申請。

“該校不僅著重知識技能，也培養學生國際視野，並希望該校國際生的人數能從300增至1000人。”

培養學生國際視野

廖忠萊在致詞時則是籲請畢業生將在校所學所知回饋國家，勿在社會成為自掃門前雪及獨善其身的人。

他勸請身為負責任的國民，須抱持愛國情操及熱枕，竭盡所能參與建國進程，並將國家的進步視為應承擔的己任。

此外，廖中萊提及，該校的學生貸款自1979年開始，迄今已有8700名學生受惠，相關貸學金已累積高達3400萬令吉，給更多貧寒學子獲教育機會。

他說明，優異成績獎學金則從1997年開始設立，至今已提供1億600萬令吉予逾2萬4000名學生，讓學生獲得全免優惠。

“2019年至今，已有280名學生獲240萬令吉的學生貸款。另外，共有1665名學生則獲約1150萬令吉的優異成績獎學金。”

拉曼大學學院今早在吉隆坡文良港校區總社舉辦8月份畢業典禮；本季共有4759名學生順利完成學業，其中2919名文憑畢業生、1839名本科學位畢業生及1名碩士班畢業生。

出席活動者包括拉曼大學學院校長李仕偉及拉曼大學學院校友總會長拿督葉國煌。