檳初中生疑課業壓力上吊 孩子需多瞭解

（檳城25日訊）13歲華裔男初中生疑課業壓力，在住家浴室內用浴巾上吊自殺，被家人發現後送到檳城醫院急救，卻為時已晚。

據知，小男生曾向家人抱怨功課壓力很大，在昨天晚上8點多進入浴室後上吊。家人是在他進入浴室許久沒出來，起疑下打開浴室門，才發現小男生上吊。

常抱怨課業壓力大

據了解，當時小男生者尚有一絲氣息，但送到醫院後醫生證實他已斷氣，其遺體過後被送到檳城醫院太平間，並在今天下午剖驗。

東北區警區主任仄再瑪尼證實這案件，他說，待剖驗手術結束後，警方將發佈案件的詳情及死因，所以案發過程和詳情仍有待警方證實。

死者雙親和家屬在今午1點前往太平間等候屍辦理身後事，查案官也在太平間內向家人錄取口供。

面對媒體的訪問，死者家屬表示不願受訪。

據探知，小死者的遺體被領出後，家人將在壟尾福建公塚殯儀館辦理身後事，暫訂明天早上11點舉殯。

小死者自殺後，一名女同學的家長在檳城吹水網站留下了一個感嘆貼子的全文：

真的真的非常傷心透了，女兒的同齡男同學、也是樓上鄰居的孩子，因學校作業壓力大，而選擇了自殺。一個十三歲初中一的孩子為何選擇了這條路？男同學的父母常聽到孩子一回到家一直埋怨功課壓力。我希望各位父母們必須多多陪伴孩子瞭解孩子。

校長，老師們，我也希望你們在學校也可以留意這些孩子的心靈，老實說，三十年前小學老師也曾經要我們在太陽底下的操場做功課，那時後還好是一大班同學陪伴，不然小小心靈的我們，真的也有這種的壞想法。據說這位男同學，被老師罰，要他在其他班的課室外面做功課。試想看如果老師們，可以滲透入的瞭解孩子們，結局可能又不一樣了。輔導老師你們的角色在這時刻也可以幫助到。對不起！我不是把責任推向於老師或任何人，因為事情都已經發生了。

孩子的媽媽說了一句“孩子啊，起來啦，你不用再去學校讀書了！聽了都心酸。”願往生者安息！也希望孩子的父母重拾心情，勇敢的面對未來的生活。

給生命多一次機會

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