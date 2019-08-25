首長解釋與霹同款不同價 檳購官車無稅務豁免







（檳城25日訊）檳州首席部長曹觀友解釋，檳州政府近期購置與霹靂州政府同款官車，價格卻比霹靂州高，原因是檳州政府購置的官車沒享有稅務豁免，霹靂州的則享有。

他說，也許是國家需要錢，關稅局已取消一些稅務豁免項目。霹州政府或許是在多個月前即稅務豁免項目還存在時就已申請到稅務豁免，檳州政府申請時則不獲豁免。

曹觀友今早出席丹絨國會選區國慶活動後，主動向媒體解釋檳霹兩州官車不同價一事。他說，檳州政府的新官車只獲車商給予每輛約4900令吉折扣，可說是以市價購買。

無關討價還價技巧

被詢及購置新官車獲得稅務豁免與否，是否有關州政府與當局“討價還價”的技巧，他回應說，該政策是全國實行，無關討價還價技巧，而是兩州政府購置新官車及申請稅務豁免的時間點不同。

霹州政府以174萬4000令吉購置16輛豐田佳美2.5，即每輛10萬9000令吉。至於檳州政府則以269萬8837令吉50仙購置15輛豐田佳美2.5，即每輛18萬4912令吉50仙。檳州財政司拿督莎魯峇希雅日前發文告說，購置新官車是今年3月13日召開的檳州行政議會會議所決定。

沒決定停止海隧計劃 可行性報告準備中

曹觀友說，儘管交通部表示將提升渡輪等檳州水上交通服務，但州政府並沒決定要喊停海底隧道計劃，海底隧道的可行性報告還在準備中。

他指出，海底隧道計劃可行性報告已完成逾90%，負責公司持續與州政府委任的獨立諮詢工程公司HSSI緊密溝通，完成有關報告。

但他補充，海底隧道並非州政府目前優先關注的項目，州政府優先關注的項目是銜接阿依淡及敦林蒼祐醫生大道的工程，希望此工程一兩個月後就可動工。

丹絨國會選區國慶活動今早在檳州大會堂舉行，由丹絨國會3個州選區即巴當哥打、光大及彭加蘭哥打區的婦女及家庭發展委員會（JPWK）聯同檳州婦女發展協會（Perjuanita）籌辦。

曹觀友說，我國迎來獨立62週年，他希望社會、經濟及政治等領域可對女性的角色重新定位，強化女性在州及國建設中扮演要角。

他在致詞時說，州政府去年在全檳各州選區成立JPWK，全由女性領導，迄今已為約600名女性提供發揮領導能力的平台。他身後的活動佈景印上他及另兩名州議員的肖像全是男性，他期待不久未來佈景上可出現女性。

此活動由檳州元首夫人杜潘瑪芝慕開幕。活動包括各政府部門展攤、免費健康檢查服務、女性企業說明會、文化表演、防火及滅火示範。

與會者包括州議員鄭來興、魏子森、黃順祥、檳州婦女發展協會主席芭蒂瑪、彭加蘭哥打區JPWK主席陳靖枂、光大區JPWK陳暎亦及巴當哥打區JPWK主席楊碧碹。