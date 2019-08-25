吉蘇丹77歲華誕 冊封60有功人士











（亞羅士打25日訊）吉打州蘇丹端姑沙烈胡丁殿下配合慶祝77歲華誕，封賜DK吉州王室勛銜給國家元首蘇丹阿都拉陛下，以及冊封60名有功人士。同時，配合慶賀蘇丹登基為王，首次增設4個以殿下名字命名的新勛銜和勛章。

國家元首在今年冊封名單中居首，吉州蘇丹殿下將擇日親赴國家皇宮頒勛給陛下。

吉州蘇丹沙烈胡丁是於去年10月22日登基成為吉州第29任蘇丹，而原定今年1月20日舉行的華誕祝嘏和冊封儀式，展至今天進行。

首增殿下名字新勛銜

今天的祝嘏及冊封儀式是在安南武吉王宮舉行，由蘇丹殿下親自頒銜，榜上有名者包括吉州務大臣拿督斯里慕克力和2名副部長、4名行政議員和吉州正副議長。

慕克力受封DMK拿督斯里（首等）勛銜，高居非王室受封人士榜首。財政部副部長拿督阿米魯丁和人力資源部副部長拿督馬夫茲，雙雙受封DGMK拿督威拉。

陳英強獲封拿督

吉打中華總商會會長陳英強是唯一獲得冊封DSDK拿督勛銜的華社領袖。吉打州議長拿督阿末卡欣、州宗教司拿督賽法茲爾、州秘書拿督安馬末納因皆受封DPSS拿督巴杜卡；受封DSDK拿督勛銜的領袖則包括行政議員占利尤索夫、州財政司依沙哈、吉州總警長拿督再努丁和吉州衛生局主任拿督諾希占。

另外，今年新勛銜和新勛章有蘇丹沙烈胡丁皇室拿督斯里勛銜（SSSK）、蘇丹沙烈胡丁拿督巴杜卡勛銜（DPSS）、蘇丹沙烈胡丁拿督勛銜（DSSS）及蘇丹沙烈胡丁效忠王室勛章（SSS）。

吉打五王東姑沙祖丁成為首位受封SSSK拿督斯里勛銜的王室成員，多名獲頒SSS效忠王室勛章者則包括3名行政議員，即阿茲曼、莎米沙益和哈麗瑪頓。至於吉州副議長祖哈里布勒是受封SDK勛銜。

蘇丹：保護蓄水區減收入 盼聯邦合理資助吉

吉州蘇丹沙烈胡丁指出，吉州需犧牲大片土地作為蓄水區供應清潔原水，聯邦政府該認真考量吉州的付出，提供合理資助，包括承擔吉州內的發展計劃經費。

殿下說，吉州需停止周遭伐木活動避免蓄水區受到污染，因此也減少了州政府的收入，對於吉州這項犧牲，希望可獲得聯邦政府的正視和輔助。

殿下指出，吉州政府擬出數項大型發展計劃，希望都可獲得聯邦政府的支持，尤其是在錫和華玲縣開闢新道路計劃，是迫切需要政府撥款推動。

沙烈胡丁今早致御詞時也提醒政府官員需清廉，遠離腐敗和裙帶關係，在做任何決策，必須通過正確方式來做出明智的判斷和決定。

殿下說，一旦官員們秉持優良的工作品德，人民就會給予政府機構正面的看法和信心，這也會提升政府行政機制的工作表現。

另外，殿下希望通過2035年吉州發展藍圖可帶給全州尤其錫、巴東得臘和萬拉峇魯縣更平衡發展。

針對日前州內遭颱風利奇馬肆虐，殿下也對此天災帶來的破壞感到悲傷，也欣慰吉州政府、各縣署和各單位都採取快速賑災行動。

王儲吁預防天災

吉州王儲東姑沙拉夫丁指出，日前州內遭颱風利奇馬肆虐，多間房屋和財產被破壞，大家應引以為鑑，提高警惕，勿安於現狀。

“各造要做好預防工作，同時維護和愛惜自然生態，避免破壞大自然而釀成更嚴重的天災。”

沙拉夫丁在致賀詞時也促請政府須監督和採取法律行動對付任何污染環境者。

他也說，我國包括吉州多元種族都能和睦共處，縱使有人蓄意煽風點火挑起種族課題，但大家要懂得明辨，避免這煽風點火的舉動破壞了各族間的和諧。（YLS）

大臣：吉2年後將蛻變

吉州大臣慕克力指出，2035年吉州發展藍圖將會挖掘和強化各縣的發展潛能，以便可更全面和平衡發展全州，而預計再多2年，吉州子民就可看到吉州的蛻變。

慕克力在致賀詞時，長達約15年的發展計劃將納入第12至第14大馬計劃，吉州政府在這期間致力要落實的大型發展計劃包括了在巴東得臘打造橡膠城、黑木山打造經濟特區、瓜拉姆拉打造居林國際機場，以及擴充居林高科技園。

他說，在2017年至2018年，吉州國內生產總值從430億令吉提升至450億令吉，即提升了4.4％。主要的供應領域是服務業（56％）、製造業（28.8％）和農業（12.2％）。