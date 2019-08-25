評估檳霹生水輸送計劃 林冠英：將公開招標





（北海25日訊）財政部長林冠英透露，他已要求首相署公共及私人界合作單位（Ukas）詳細評估檳霹生水輸送計劃，以達到雙贏局面，該計劃將通過公開招標進行，涉及資金達10億令吉或更多。

他說，上述計划必須獲得檳州及霹靂州政府的同意，他相信霹靂州政府會接納聯邦的建議，因這是一項雙贏的方案。“我將會見霹靂的州務大臣商討此事項，希望能促成此事。”

林冠英今早出席北海中華公學總校國慶月環保國旗推展禮時作出上述披露。環保國旗面積高14尺，長45尺，由2002個寶特瓶制成，是該校全体師生及三大機構成員，從7月底開始，耗時3周完成。

國行將推新房貸配套

另外，林冠英在分發國旗予雙溪浮油區甘榜孟加里80戶居民及出席雙溪浮油國小國慶日慶典說，國家銀行也將推出新的房貸配套，讓購買30萬令吉以下房屋的B40群體，或薪水少於4360令吉者，享有約3.5%的房屋貸款利率，攤還期限延長至40年，每月繳交的貸款將得以減少20%。

詢及馬來西亞競爭委員會（MyCC）開檔調查9至10個承包商以“圍標”或“卡特爾”（cartel）方式競標，企圖聯盟壟斷市場，向政府壓价競標獲工程一事，林冠英說，政府要公平競爭的招標過程，如果此事屬實，該委員會就應該採取行動，或向反貪會投報。他也相信國內貿易及消費事務部長拿督斯里賽夫丁也會採取行動。

林冠英也透露，國民也希望政府在今年財政預算案中設立更多新警局、醫院、消拯局及學校。他說，發展新計划固然是好，但也要記得維修舊設備。

霹委會將對楊祖強案發文告

針對行動黨籍的霹靂州行政議員楊祖強被控性侵印尼女傭案，也是該黨秘書長的林冠英說，黨中央已向霹靂州行動黨州委會表達黨中央的看法，相信該州委會將會發出正式文告。

詢及什麼時候會發出文告，林冠英說，“等等吧。”

另被詢及聯合國指我國實際的貧困率遠高於官方數據一事，林冠英表示，經濟部長拿督斯里阿茲敏已做出相關回應，他本身不再會對該課題作出其他回應。