睽違19年再到檳城演唱 費玉清哽咽 觀衆心疼







（槟城25日讯）“小哥”费玉清在近3小时半的演唱会一连带来50首经典金曲，让歌迷听得过瘾。个性开朗、幽默的他，在接近尾声唱《我只在乎你》一度哽咽唱不下去，惹得现场观众心疼，大力鼓掌为他加油，让他不好意思地向观众抱歉，表示自己失态了。

现年64岁的费玉清继4月在云顶举办《费玉清2019告别演唱会》后，上周六晚来到槟城国际体育竞技场（Setia SPICE Arena）举行其“封麦”演唱会，现场座无虚席。许多观众频频向小哥告白，大喊“小哥，我爱你”，让他不断地感谢大家多年的爱戴与照顾。在演唱《何日君再来》时，歌迷更拿出手机开启闪光灯，一片犹如黑夜中闪亮的星星，小哥说自己好像年轻偶像一样，还要求与现场观众合照记录这美好的回忆。他还应观众要求，清唱了一小段《千里之外》获台下热烈的掌声。

一些观众除了来听歌，也很想听小哥的“黄色笑话”。小哥绝不缺场，一次5连发的“黄色笑话”逗得大家笑哈哈，他自己在还没讲就自己先笑，还觉得自己太over。

以后要常去槟城

费玉清感性地说，很久没有来槟城，没想到大家还记得他。除了槟城，小哥对大马其他城市印象深刻，也说槟城人还是这么热情，街道还是那么青葱绿意，还有很多的美食及观光景点，日后他一定会常来。他笑言：“说不定以后大家在街道看到我，还会说hello费玉清”。

虽然感伤与不舍，但小哥在演唱结束前仍以开朗欢笑方式与观众聊天。他说有人写信给他表示愿意成为他人生的另一半，此时现场马上有人说： “我愿意”，但小哥笑说，听声音是个年轻的，他怕他力不从心，给不了“幸福”，再次引得哄堂大笑。小哥最后要求现场合唱《南屏晚钟》来结束槟城站的演唱会。

这场《费玉清2019告别演唱会》槟城站是由新加坡公司BIZ TRENDS MEDIA主办、槟州旅游发展、艺术、文化及古迹事务委员会支持、《光明日报》和《星洲日报》为指定媒体。