老翁與愛犬上吊 共赴黃泉

（詩巫25日訊）一名70歲的葉姓男子於今早7時許，被發現在客廳與愛犬一起上吊，結束生命。

這起事件是在詩巫蘭砂路一間住家發生。

與該名男子同住的兩名年輕親戚今早發現該男子時，對方已氣絕身亡。男子與愛犬一起上吊。

據了解，該名男子是名殘疾者，常常騎著一輛改裝的腳車到市區一帶。

警方今早到場，將遺體送往醫院停屍房。

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