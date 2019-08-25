警破非法集團捕7男 起400萬私煙







（吉隆坡24日訊）武吉阿曼警方於本月21日在雪州加影偵破走私香煙集團，逮捕6名華裔男子及1名印裔男子，起獲2萬8870箱總值437萬5072令吉的香煙，同時起獲4輛羅里、3兩轎車包括馬賽地、豐田Vios轎車及1輛寶騰國產車；7輛交通工具總值461萬零72令吉。

全國警察內部安全及公共秩序總監拿督斯里艾克里沙尼指出，上述7名嫌犯介於39至61歲，其中2人有前科記錄，所有嫌犯已被延扣6天至本月27日助查。

他今晚發文告稱，大馬水警部隊於上週二（20日）中午12時20分，在沙巴的Pinawantai Matunggong甘榜攔截了1輛可疑貨卡，逮捕2名華裔男子，起獲590包走私香煙、696盒罐裝飲料，總值7萬零980令吉。

他表示，警方隨後到嫌犯住家起獲8130包走私香煙及2232盒罐裝飲料及1個名牌包包等，總值50萬零980令吉。

此外，水警部隊也在同一天下午3時30分，在山大根地區巡邏海域時，發現了可疑的船隻，逮捕5名越南男子，起獲了總值80萬5000令吉的海參。

當天早上9時45分，水警部隊在沙巴朗卡央島海域巡邏時，發現了1艘可疑船隻，當場逮捕5名越南男子，這5名越南男子也因非法入侵我國海域勞海參而被捕，警方較後也起獲了市值81萬5000令吉的海參。