反扎基爾集會喊卡 現場平靜 警續駐守









（吉隆坡24日訊）原定今午2點在吉隆坡十五碑噴水池附近舉行的“向紮基爾說不，公平對待印裔和其他族群”集會昨晚臨時取消後，今午現場並沒有看到任何集會者聚集，現場只有一些對警方封鎖了噴水池U轉圈及人民路舉動的小販和游客好奇探望。

吉隆坡總警長拿督斯里馬茲蘭贊揚民眾聽從警方的指示，沒有出席集會。“這項集會原本就不獲得批準，警方感謝民眾沒有出席。”

馬茲蘭在現場召開記者會說，雖然目前沒有出現集會者，警方還是派駐足夠的警力駐守，以防不愉快的事件發生。

***警贊民眾聽從指示

“若有人士出席並且挑戰警方，警方將會對他們採取嚴厲行動；警方目前視乎情況而定才開放有關路段。”

現場觀察，警方在十五碑一帶派駐不少警力進行防範，並暫時封鎖噴水池U轉圈及人民路。現場除了媒體外，並沒有任何集會者聚集。

對於會否傳召主辦方錄供時，馬茲蘭說，截至今午3時，並沒有任何集會者出現，所以警方視乎情況，在考慮是否傳召主辦方錄供調查。

他說，爪夷文及發表“客人論”的印度籍伊斯蘭傳教士紮基爾奈克的課題已來到尾聲，公眾再沒必要舉辦集會。

《當今大馬》昨天報道，集會號召人山卡爾昨晚在接獲公正黨主席拿督斯里安華的電話，要求他取消該集會，並答應幫助印裔社群，及約定了下周會晤後，宣布取消集會。