570呎國慶蛋糕 全馬最長 5千人分享











（安順24日訊）5000名各族人民今早在安順斜塔下，分享570尺長的國慶蛋糕，共同提早慶祝國慶日!

早在8時左右，許多安順市民已來到現場，5000份的國慶蛋糕和手禮於中午12時過後派完。

國會下議院副議長兼安順國會議員倪可敏在各族地方領袖的陪同下，度量及見證現場長達570尺的國慶蛋糕。他指出，這是全馬最長的國慶蛋糕，由安順快樂安琪面包兵團有限公司東主高永成及其團隊制作，創下這傲人的記錄。

他過後也與5名華團領袖一起簽署和頒發祝賀牌匾給高永成，以紀念該公司創下制作570尺長的國慶蛋糕壯舉。

隨後，各族地方領袖也與倪可敏一起切下另一個4尺X8尺的國慶大蛋糕，並分發給現場出席者品嘗。一同切國慶大蛋糕的華團領袖和官員包括安順廣東會館會長陳成木、下霹靂客家公會會長鄭甲、霹靂安溪會館會長林汶來、南霹靂福州公會會長王立光、安順海南會館會長王運企、安順市議會主席阿茲占等。

今早的出席者包括學校的學生、社團神廟代表和公眾人士，他們在現場一起高唱愛國歌曲，場面熾熱。

較早時，倪可敏在記者會宣布，聯邦政府除了批準8000萬令吉撥款進行安順第二期石堤防洪工程外，也批準了另一筆3400萬令吉撥款，以展開安順峇達拉必治水計劃，解決安順水患土蝕問題。峇達拉必治水計劃將在今年動土。