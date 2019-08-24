奪命 6同學吃宵夜遇禍1死 長巴撞羅里1死17傷

（吉輦24日訊）6名中學同學共車吃宵夜途中，車子打滑撞落路旁河道，導致1死2重傷3輕傷慘劇。

他們6人是於昨晚約8時，從角頭漁村出發前往爪夷途中，在峇眼甸路雙溪柏堆峇哇出車禍。

1死5輕重傷

死傷者皆是巴里文打吉輦中學就讀中四及中五生，年齡17歲。

死者為詹琍宏，為角頭詹俊業菜商三男，死者讀書回來，就會幫忙父親打理菜檔，是非常得力的助手，為人健談，許多顧客對於他的意外逝世，深感婉惜。

死者大哥詹喻茗受詢說，其弟於昨晚在父親店內剛處理好菜檔的工作，就與朋友出去，但過不久，就傳來車禍消息。

他說，車禍現場距離角頭約2、3公里，他趕到現場，看見弟弟及另一名重傷者已橫臥在地，弟弟當時已沒了氣息，一些受困車內的傷者也被公眾救出車外，並送去巴里文打醫院救治。

琍宏為人健談

重傷者為張欣妤及許惟翔，輕傷者劉偉鍵、張忠瑜及謝國星。據了解，張欣妤被送往檳城私人醫院醫治，而許惟翔則被送往太平醫院救治。

拖欠40張交通單 長巴撞羅里1死17傷

（烏雪24日訊）一輛擁有40張未繳清交通罰單的長途巴士，今日清晨載著27名乘客從檳城南下前往吉隆坡時，不知何故撞上載沙羅里尾部，造成1名乘客死亡，17人受傷。

烏雪警區主任阿茲曼警監指出，車禍是在今晨5時30分發生在南北大道的第397.3公里處。

32歲的巫裔司機在肇禍地點不知何故撞上駛在左邊車道羅里後，失控撞向右邊車道。

他說，一名來自聯合國難民署的緬甸女子蘇美拉（33歲）被拋出巴士外，身受重傷而當場身亡。

“在17名傷者中，有兩名傷者是孩童，他們是年僅兩歲的女童諾法達瑪和7歲的諾柯麗瑪。前者除了頭部和手腳受傷，亦有吐血的跡象，後者則是頭部有傷痕。”

肇禍司機受輕傷

他說，肇禍司機在車禍後腳部受輕傷，經過調查，他本身無刑事案底或涉及交通違法事故。

“不過，肇事巴士卻擁有40張迄今為止仍未清還的罰單，包括闖紅燈（1罰單）、超速（37罰單）、涉及車禍（1罰單）和未在發生車禍的24小時內報案（1罰單）。”（LPP）