【楊祖強涉嫌性侵女傭】商討楊祖強是否休假 倪可漢：火箭領袖將交代





（怡保24日訊）被控涉嫌性侵印尼籍女傭的霹靂州行政議員楊祖強表示不會休假，霹州議長拿督倪可漢對此指出，行動黨所有中央和州領袖將會坐下來，針對楊祖強是否應該暫時休假的事宜進行商討，必定會給人民一個很好的交代。

或與霹大臣商討

“我們也不排除會與霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依沙一同商討此事。”

他今天中午在記者會上說，大家應該先等候案情的調查進展。目前最重要的是尊重法律，眾領袖不會包庇任何犯法的人，但也要保護任何有可能是受害者的人。

至於是否同意大臣的勸告，他說，大臣的文告是在接獲新證據之前所發出，不過目前最重要的是有新證據。

“我還未去詢問他（大臣），若他知道有新的證據後會否再發出文告，這我就不清楚，或者有了新的證據後，他也會與眾領袖再坐下來商討。”

他表示，一般情況下，當警方做出完整的調查後，主控官覺得有足夠證據就會案件帶到法庭提控，惟如今出現新證據，所以這宗案件的調查程序並未完成。

“當一個人被控告的時候，他們通常都會拿假等候法庭的判決，但此案如今出現新的證據，警方尚未調查好，我們應該先讓他們做出調查。”

出席記者會的包括行動黨怡保東區國會議員黃家和、文冬州議員西華蘇巴馬廉。

霹大臣將與楊祖強會面

（怡保24日訊）針對霹州行政議員楊祖強表示不會放假，霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依沙指出，他仍未與楊祖強會面，近期內將會與對方見面商討有關事項。

“州政府行政事務必須獲得注重，任何問題我們都會積極解決。”

他表示，這是從州政府行政角度出發，至於有關案件已經進入法庭程序，他不要對此發言。

阿末法依沙是今日出席怡保端姑莎拉遊泳館開幕儀式後，被記者追問時這麼表示。

詢及楊祖強是否有致電給他詢問被要求放假事宜，大臣表示，他們一直都處於良好關系，向來也都有保持協商。

他說，昨日許多行動黨黨員和希盟州議員也到法庭聲援楊祖強，並對楊的遭遇感到同情，這一點他認為是很正面的，也以此為榮。