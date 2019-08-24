軍隊助撲救 亞馬遜林火生態大災難 G7緊急商議







（里約熱內盧24日訊）巴西亞馬遜熱帶雨林遭遇有紀錄以來最頻繁的大火，火勢至今未有減弱跡象，總統博爾索納羅宣布，將派出軍隊協助滅火。全球多國亦關注這場生態災難，預料在法國舉行的七大工業國（G7）首腦會議將討論有關情況。

與此同時，歐盟可能會反對通過與巴西等南美洲國家的自由貿易協議，以此迫使巴西政府實現對環境問題的承諾。

特朗普：美可隨時支援

博爾索納羅昨天發表全國電視講話，表示當地氣候異常乾燥，導致亞馬遜地區火災頻繁，他指政府非常關注情況，並會派出軍隊及設備前往灌救，以及阻止當地非法開採森林的問題。他又指政府會以打擊罪案方式處理這種“環境罪行”，但批評發放關於巴西北部虛假消息無助解決局勢。

美國總統特朗普同日在推特發文，表示剛與博爾索納羅通電話，他指兩國關係或比以往更強大，貿易前景亦充滿期待，華府已準備隨時協助巴西滅火。

而在G7會議舉行前夕，東道主法國總統馬克龍指這場生態災難需國際社會介入，保障亞馬遜地區的生態多樣化，他批評博爾索納羅6月出席二十國集團（G20）會議時否定氣候變化的憂慮是大話連篇。

法愛阻歐盟簽自貿協議

同時，法國和愛爾蘭表示，除非巴西採取更多措施應對林火，否則不會批准歐盟與巴西、阿根廷、烏拉圭及巴拉圭簽訂自由貿易協議。有巴西商界人士亦擔心，當地的環保問題或影響加入經濟合作與發展組織（OECD）的機會。

博爾索納羅於今年1月1日上台後，鼓勵開發亞馬遜雨林的政策備受爭議，環境保護者指責他放寬對環境的管控，以及鼓勵砍伐森林，令亞馬遜生態環境惡化，嚴峻形勢亦令科學家擔憂，遏制氣候變化的努力將遭受毀滅性的打擊。

地球之肺提供全球20%氧氣

亞馬遜雨林被喻為“地球之肺”，面積大約是美國的一半，是地球上面積最大的雨林。亞馬遜向全球提供20%的氧氣，是大量動植物的家，亦被視為是緩解全球氣候變暖的重要因素。

不過，每年7月至10月進入乾燥季節後，亞馬遜很容易發生山火。起火原因包括諸如打雷等自然因素，亦可能是由人為造成，如農民和伐木工為了耕作或放牧而清理土地。

近年來，亞馬遜山火的火勢以前所未有的速度蔓延，生態情況令人擔憂。巴西國家太空研究院（INPE）本月20日表示，亞馬遜火勢延燒的速度已創下自2013年起有紀錄以來的新高。大火濃煙甚至瀰漫至鄰國秘魯、玻利維亞及巴拉圭。